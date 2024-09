Ultim’ora Napoli, il Galatasaray spiazza tutti: c’è l’annuncio ufficiale su Osimhen

Saranno mesi molto caldi per il futuro di Victor Osimhen. Intanto, dalla Turchia è arrivato un annuncio molto importante.

Il futuro di Victor Osimhen resta in bilico. L’attaccante ex Napoli veste attualmente la maglia del Galatasaray, ma nella prossima stagione tutto potrebbe cambiare. Il club azzurro ha ceduto il nigeriano con la formula del prestito, evitando così il pagamento di una grossa somma valida per lo stipendio.

L’avventura di Osimhen in Turchia è iniziata nel migliore dei modi, basti ripensare alla calorosa accoglienza riservata al giocatore. Quest’ultimo, è apparso molto entusiasmo della trattativa, dimostrando anche tutte le proprie qualità in campo. A tal proposito, la società turca starebbe già lavorando per l’acquisto a titolo definitivo. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio molto importante sul nigeriano.

Il Galatasaray annuncia: “Osimhen non andrà via a gennaio”

Arrivano news importantissime sul futuro di Victor Osimhen. Si è parlato di un possibile ritorno in uno dei top campionati europei a gennaio, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante. Infatti, Ibrahim Hatipoglu, membro del consiglio d’amministrazione e dirigente del Galatasaray ha lanciato un appello molto importante alla stampa. Di seguito le sue parole.

“Osimhen non andrà via a gennaio, è impossibile. Posso confermare che resterà qui fino al termine della stagione, ma intanto noi già stiamo lavorando per bloccarlo anche l’annata successiva”.

Le parole del dirigente turco suonano come una vera e propria dimostrazione d’amore nei confronti del giocatore. La società turca crede ciecamente nelle qualità dell’ex Napoli, motivo per il quale sarebbe pronta ad investire una grossa cifra. Naturalmente, prima di completare le operazioni legate alla cessione a titolo definitivo sarà necessario soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, ha notevolmente abbassato la clausola rescissoria presente nel contratto ma non sembrerebbe pronto ad ulteriori sconti.

Naturalmente, tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Quest’ultimo, sembra essersi ambientato molto bene in Turchia, e le prestazioni in campo sono una dimostrazione. Nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti molto importanti, i quali potrebbe sciogliere le riserve sul futuro del nigeriano. Quest’ultimo, dopo aver portato lo Scudetto in Campania potrebbe trovare la propria dimensione definitiva nella Super Lig turca.