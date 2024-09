Osimhen alla Juve, Giuntoli tenta il colpaccio: indiscrezione clamorosa

Dopo l’ottimo pareggio contro la Juve, in casa Napoli ci sono delle novità che riguardano il futuro di Victor Osimhen.

Dopo aver battuto nettamente per 0-4 il Cagliari di Davide Nicola, il Napoli ha ottenuto un altro ottimo risultato. Gli azzurri, come tutti sanno, hanno infatti pareggiato ieri per 0-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Anzi, gli uomini di Antonio Conte hanno anche qualche rimpianto per non aver sfruttato al meglio le occasioni create.

Al netto del risultato finale, però, Antonio Conte può sicuramente essere felice dei miglioramenti tangibili della sua squadra. Il Napoli, infatti, sta migliorando di partita in parità. I problemi dell’estate, evidenziati soprattutto nel match perso allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, sembrano già un ricordo. Tra questi ‘problemi estivi’ bisogna inserire sicuramente la gestione Victor Osimhen, andato poi al Galatasaray in prestito. Tuttavia, proprio in questi minuti, ci sono delle novità che riguardano la Juve ed il nigeriano.

Calciomercato Napoli, Giuntoli potrebbe provare di portare Victor Osimhen alla Juve: i dettagli

A dare questi aggiornamenti, esattamente nel corso di 90’ minuto in onda su ‘Rai 2’, è stato il giornalista Paolo Paganini: “Vlahovic si sta dimostrando un attaccante non di altissimo livello. La Juve, dunque, sta vagliando due nomi: David ed Osimhen. Il giocatore del Lille, canadese, andrà in scadenza l’anno prossimo, ma occuperebbe uno slot da extracomunitario”.

Paolo Paganini ha poi continuato il suo intervento: “Osimhen, invece, ha sì la clausola rescissoria, ma ha anche degli ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli. Attenzione, quindi, perché la prossima estate potrebbe esserci il clamoroso ritorno del calciatore nigeriano nel campionato di Serie A”.

Questa possibilità di mercato, almeno per il momento, sembra davvero difficile, visto che difficilmente il Napoli accetterebbe un’offerta da parte della Juventus. Nel frattempo, lo stesso Victor Osimhen sembra essere molto felice al Galatasaray. Dopo la vittoria contro il Fenerbahce José Mourinho, il nigeriano ha scritto una lettera ai suoi nuovi tifosi: “La vittoria di ieri non sarebbe stata possibile senza il vostro supporto. I vostri applausi e cori ci hanno dato una grande forza, siete una parte importante della squadra. Continuiamo a marciare insieme”.

I tifosi del Napoli, nel frattempo, sperano che Romelu Lukaku non faccia rimpiangere Osimhen. Anche se, dopo le due ottime prestazioni con Parma e Cagliari, il centravanti belga ha fatto fatica nel corso del match contro la Juve.