Juve-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti

Tutto pronto per la sfida tra Juventus e Napoli: di seguito la formazione scelta da Antonio Conte per allungare sui bianconeri.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo contro la Juventus di Thiago Motta all’Allianz Stadium di Torino per la sfida valevole la quinta giornata di campionato. Dopo i 3 punti contro il Cagliari, gli azzurri vorrebbero dar seguito alla striscia di vittorie post tonfo di Verona.

Per l’ex allenatore della Nazionale sarà una sfida speciale poichè sarà per lui la prima volta contro i suoi ex tifosi. Questi ultimi infatti, nelle sfide precedenti, quando sedeva sulla panchina dell’Inter, non hanno potuto incontrarlo per via delle restrizioni causa Covid-19. Dopo ben 10 anni, dunque, ci sarà il ritorno ufficiale di Conte allo Stadium.

Juventus-Napoli: novità a centrocampo per Antonio Conte

Antonio Conte vuole dire la propria ed ha scelto i giocatori da lui ritenuti più in forma per cercar di tornare alla base con dei punti, buoni per mantenere una posizione di classifica alta e soprattutto per tenere un morale adeguato in vista dei prossimi ed impegnativi match stagionali. Di seguito la formazione ufficiale degli azzurri e della Juventus:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

NAPOLI (3-5-2 o 4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Gli azzurri dovrebbero partire in fase di difensiva con una difesa a tre, mentre in fase di attacco dovrebbe diventare a quattro.

Ritorno al modulo principe di Conte con l’inserimento di McTominay dal primo minuto ed il conseguente sacrificio di Pasquale Mazzocchi. Confermati Di Lorenzo braccetto ed Olivera esterno con Politano e Kvara a sostegno di Romelu Lukaku.