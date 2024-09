Simeone lancia un messaggio speciale ai tifosi: il post su Juve-Napoli fa il boom di interazioni – FOTO

Giovanni Simeone ha lanciato sui social un messaggio speciale per tutti i tifosi del Napoli, a poche ore dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Juventus – Napoli non è mai una partita banale: la storia lo insegna e la più stretta attualità rimarca l’importanza di un incrocio che, seppur solamente alla quinta giornata di Serie A, potrebbe dare indicazioni non banali, circa l’ambizione delle due compagini. I bianconeri sono a caccia del ritorno alla vittoria, mentre Antonio Conte – grande ex e osservato speciale della sfida di Torino – intende proseguire sul buon momento di forma dei suoi calciatori. Insomma, gli ingredienti per divertirsi non mancano e i protagonisti sono sicuramente carichi al punto giusto per una partita che, al di là del significato in sé, può già dire molto circa il prosieguo della stagione.

Per l’occasione, Antonio Conte valuta una formazione a sorpresa per cercare di sparigliare le carte a poche ore dal match contro il suo collega Thiago Motta. Chi non sarà, con ogni probabilità, parte delle scelte della formazione titolare che nelle prossime ore l’ex Commissario Tecnico della Nazionale metterà a punto, è Giovanni Simeone. Autore comunque di un buon inizio di stagione, il Cholito ha tenuto a suonare la carica a poche ore dal fischio d’inizio della sfida, mandando un messaggio speciale ai tifosi, anche a coloro che in virtù dei provvedimenti last minute non potranno essere al fianco dei propri beniamini.

Verso Juve-Napoli, Simeone fa scatenare i tifosi: avete visto il post?

Giovanni Simeone ha pubblicato in serata un post che nel giro di pochi minuti ha fatto il boom di like e di interazioni da parte dei tifosi del Napoli, ormai già in clima partita verso il match contro la Juventus.

Nel post in questione, Giovanni Simeone si è rivolto a tutti i tifosi, compresi loro che non potranno essere allo stadio per i provvedimenti delle scorse ore. Il post pubblicato dal Cholito sembra essere destinato a chi potrà guardare la partita da lontano, chiaro riferimento a chi si è visto negata la trasferta appena il giorno prima della sfida dell’Allianz Stadium.

Di seguito, il post pubblicato dall’attaccante argentino sul suo profilo Instagram ufficiale:

Il post pubblicato dall’argentino ha fatto letteralmente scatenare i tifosi, che senz’altro si aspettano una prova importante da parte dei loro beniamini in una sfida che non potrà mai essere come le altre per svariati motivi.