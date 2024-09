Rivoluzione Conte, titolare a sorpresa e cambio modulo contro la Juve: da Torino si sbilanciano

Antonio Conte potrebbe cambiare le carte in tavola, da un punto di vista tecnico – tattico, in vista della sfida contro la Juventus. Possibile il cambio modulo contro i bianconeri.

Contro la Juventus, per il Napoli non è mai un match banale. La possibilità, inoltre, di poter dare un segnale importante al campionato carica ancor più di pressione la squadra azzurra, attesa nel pomeriggio di sabato 21 settembre, con fischio d’inizio in programma alle ore 18:00, all’Allianz Stadium. Grande ex della sfida non può che essere Antonio Conte, che ha scritto pagine importanti – prima da calciatore, poi da allenatore – della storia recente della Vecchia Signora.

Potrebbe essere proprio l’attuale tecnico del club partenopeo a cambiare tutte le carte in tavola e portare delle novità, da un punto di vista tecnico – tattico, in vista della sfida contro la Juve. Già da tempo si parla di un possibile cambio modulo da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale che, per l’occasione, potrebbe puntare a sorpresa su Scott McTominay, in luogo di Matteo Politano. Eventualmente, non un passaggio a un sistema a quattro, ma si virerebbe sul sacrificio di un esterno offensivo per un altro centrocampista al fianco di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.

Verso Juve – Napoli, Conte a Torino con il 3-5-2? Tutte le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla possibile novità tattica che Antonio Conte, tecnico del Napoli, potrebbe adottare in vista della sfida di sabato contro la sua ex Juventus.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano in questione a tal proposito:

“L’allenatore sta pensando di ripristinare il suo 3-5-2, sacrificando Politano per inserire McTominay, al fine di rinforzare un centrocampo che sta mostrando segni di difficoltà con l’attuale modulo, sostenendo così Lobotka e Anguissa”.

Nel caso in cui dovesse essere sacrificato Pasquale Mazzocchi, potrebbe essere adottato anche un “3-4-3 più dinamico”, stando a quanto riportato dal quotidiano torinese.

Tutte ipotesi che potrebbero essere approfondite nell’incontro con la stampa di Antonio Conte, nella conferenza consueta di vigilia in programma per oggi al centro sportivo di Castel Volturno. La sensazione, però, è che tali dubbi verranno sciolti a ridosso del fischio d’inizio di Juventus – Napoli, in programma per sabato 21 settembre alle ore 18:00, all’Allianz Stadium di Torino, con la consapevolezza che da qui alle prossime quarantotto, e oltre, ore possono esserci anche degli stravolgimenti per quanto riguarda la formazione titolare degli azzurri.