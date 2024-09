Napoli, Mazzocchi come un giocatore della Juve: il paragone lascia di sasso

Nella settimana della gara tra Juventus e Napoli, il calciatore azzurro viene paragonato ad un bianconero.

Mancano pochi giorni alla gara tra Juventus e Napoli che vedrà Antonio Conte tornerà all’Allianz Stadium da ex. Entrambe le squadre hanno riscontrato delle lievi difficoltà con l’approccio al nuovo campionato, entrambe con un allenatore nuovo e delle filosofie mai trovate prima lungo il loro cammino. Entrambe le squadre hanno costruito delle squadre importanti e sono in lizza per finire tra le prime quattro. Tra le big sono le due partite meglio, assieme all’Inter di Simone Inzaghi che ha iniziato il campionato da campione d’Italia in carica.

Negli ultimi anni Juventus-Napoli si è spesso disputata agli inizi del campionato. Il Napoli non ha uno score felice a Torino con la Vecchia Signora, Conte lo sa e proverà a invertire la rotta. A pochi giorni da questa sfida, un calciatore del Napoli è stato paragonato ad un ex calciatore bianconero. Parliamo dell’unico napoletano della squadra, Pasquale Mazzocchi. L’esterno nativo di Barra è pronto a giocarsi le sue chance per questa partita, con tanto di paragone surreale.

Mazzocchi come Di Livio, le parole dell’ex Napoli

Il latelare, con ogni probabilità, giocherà titolare nella gara contro la Juventus valida per la quinta giornata di Serie A. Sarà la prima volta per Mazzocchi all’Allianz Stadium con la maglia dei partenopei. Per parlare proprio della gara tra la Vecchia Signora e i partenopei è intervenuto a Radio Punto Zero un ex calciatore azzurro: Massimo Agostini. Ha parlato anche del tragico avvenimento di qualche giorno, riguardo Totò Schillaci. Verso la fine si è lasciato andare a particolari giudizi riguardanti i calciatori di Conte, paragonando anche Mazzocchi ad un ex calciatore della Juventus.

Ecco le sue parole:

Mazzocchi? Se è stato scelto è perché ha la testa per poter giocare nel Napoli e sono convinto che farà bene. E’ un giocatore molto duttile, che si sacrifica molto per la squadra e ricorda molto il soldatino Di Livio per la sua testa e il suo spirito di sacrificio. Juve-Napoli? Credo che Conte potrebbe cambiare modulo solo se ha problemi nei reparti. Il mister fa fatica a cambiare in questo momento, specie in un big match come quello contro i bianconeri”.

L’ex Salernitana, al netto di queste parole dell’ex calciatore partenopeo, è comunque ancora a caccia del suo primo gol in azzurro e quale miglior occasione se non questa? Ci è andato vicinissimo a Cagliari dove Spinazzola ha saltato con facilità un calciatore rossoblu con un tunnel ma non ha poi saputo calibrare il passaggio in area per il classe 95’.