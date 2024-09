Napoli, Buongiorno spiazza tutti: l’annuncio è netto (VIDEO)

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un annuncio di Alessandro Buongiorno che ha davvero spiazzato tutti.

Dopo la bruttissima sconfitta rimediata contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte si è messo a lavorare ed ha ottenuto subito dei risultati importanti. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a raggiungere un primo obiettivo stagionale, ovvero quello di tornare a vincere dopo un anno mezzo tre partite consecutive.

I partenopei, infatti, hanno prima sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona Bologna e Parma e poi sono riusciti a battere all’Unipol Domus il Cagliari di Davide Nicola. Tra i protagonisti di questi successi bisogna sicuramente inserire Alessandro Buongiorno che, tra l’altro, con i sardi ha anche segnato il suo primo gol in azzurro. Archiviate queste tre partite, la mente di tutti è ora verso la Juventus. Tuttavia, prima della sfida di sabato prossimo contro la squadra di Thiago Motta, tra le fila dei campani bisogna registrare un annuncio spiazzante dello stesso ex giocatore del Torino.

Buongiorno: “Ho parlato con Di Lorenzo, Raspadori e Folorunsho prima di venire al Napoli”

Alessandro Buongiorno, esattamente al canale YouTube del Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Ho 25 anni e sono nato nel 1999. Da piccolo nuotavo poi a sette anni sono riuscito ad entrare nel Torino. Ho fatto un lungo percorso che mi ha portato qui. Sono stato ceduto in prestito due volte: un anno al Carpi e sei mesi al Trapani. Adesso, finalmente, sono qui al Napoli”.

Il centrale azzurro ha poi continuato il suo intervento: “Che tipo di bambino ero? Tranquillo, mi piaceva sia andare a scuola che studiare. Amavo stare con i miei amici e giocare a calcio al parco o al campo di allenamento. Frequentavo un liceo pubblico e studiavo anche la notte per le verifiche. Le mie insegnanti mi hanno capito ed hanno apprezzato l’impegno. Mi è capitato di andare a scuola alle ore 7.30 per poi riuscire ad andare all’allenamento. Salvato qualche giorno di scuola, mi sono diplomato con 86 e poi mi sono preso un anno sabbatico.Tutto questo è coinciso con la stagione in cui sono andato al Carpi. Mi sono laureato in economia aziendale ed ora sto andando avanti ”.

L’intervista di Alessandro Buongiorno è proseguita così: “A chi mi ispiro? Ho sempre seguito Nesta e Maldini, ma anche Sergio Ramos. Di quest’ultimo adoro sia il carisma che la leadership. Cosa posso dire su Napoli? Si respira sempre calcio. Avevo parlato con Raspadori, Di Lorenzo e Folorunsho per avere un po’ informazioni sulla squadra e sulla città e sono stati tutti ottimi commenti e suggerimenti. Ho percepito la loro voglia di rivalsa per la stagione dell’anno scorso”.

Alessandro Buongiorno ha poi concluso: “Cosa faccio nel mio tempo libero? Mi piacciono sia giochi da tavolo che di strategia. Mi piace guardare il basket, ma più dal vivo. Ho visto anche il match tra Napoli e Dertona. Se conosco qualche parola in dialetto? Sì, visto che i miei nonni sono campani. La prima cosa che ho imparato è stato ‘Ammà faticà’ e tutto questo lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Quando sono arrivato in aeroporto c’è stato un ritardo di due ore ed ho sentito due persone di fianco a me dire: ‘Cchiù scur ra mezzanott’ non può venire’. Effettivamente, era un viaggio della speranza. Ciao a tutti i tifosi del Napoli, ci vediamo allo stadio e forza Napoli”.

Con queste parole così nette sulle sue prime settimane da giocatore azzurro, Buongiorno ha confermato la sua grande voglia di stupire.