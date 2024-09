Mercato Napoli, retroscena su Osimhen: ci aveva provato anche un club di Serie A

C’è stata anche una squadra di Serie A ad interessarsi a Victor Osimhen: il retroscena è stato svelato proprio in queste ore da Sky Sport.

Il mercato si è chiuso col botto per il Napoli che ha portato a casa dei colpi importanti e che ad oggi consentono ad Antonio Conte di poter contare su una rosa competitiva. Gli arrivi di Lukaku, McTomiany, Gilmour ma anche quelli in avvio di sessione di Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, rappresentato il frutto di un lavoro certosino svolto da Giovanni Manna e dalla dirigenza partenopea. Dopo settimane di attesa, legate soprattutto alla cessione di Osimhen, diverse operazioni si sono sbloccate, riuscendo cosi a tranquillizzare l’ambiente e lo stesso allenatore.

Tocca, adesso, ad Antonio Conte andare a plasmare questa squadra e darle quanto necessario per provare a lottare per obiettivi importanti. Lo Scudetto resta ancora lontano nella mente dei tifosi ma tutto l’ambiente è proiettato verso una stagione dove ci si aspetta il Napoli possa tornare protagonista indiscusso. Con Lukaku a guidare l’attacco azzurro, con un Osimhen in meno.

Il nigeriano ha lasciato Napoli alla chiusura del mercato, intrigato dalla possibilità di giocare in Turchia ed evitare, cosi, di restare in panchina per i prossimi mesi. Eppure, Aurelio De Laurentiis si aspettava di poter monetizzare proprio dall’addio di Osimhen, ma al momento tutto questo non è accaduto: bisognerà aspettare la prossima estate per capire dove proseguirà la carriera di Victor.

Mercato Napoli, il retroscena su Osimhen: ci ha provato anche il Milan

Il Galatasaray ha rappresentato l’ultima occasione per lasciare Napoli, e cosi Osimhen l’ha colta senza pensarci troppo. Eppure, non c’era soltanto la Turchia tra le possibili destinazioni: come noto, anche il Chelsea ha mostrato interesse per l’attaccante, cosi come c’è stato interesse da alcune squadre della Saudi Pro League. Oltre queste soluzioni, però, c’è stata anche una squadra italiana ad avvicinarsi al giocatore.

Secondo quanto riportato in queste ore da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, anche il Milan avrebbe provato a sondare il terreno per il bomber nigeriano: dato l’immobilismo della situazione, è stato lo stesso Ibrahimovic a sondare il terreno per capire la fattibilità di una possibile operazione di mercato. Il tutto, però, è rimasto ovviamente nella mente della dirigenza rossonera, con Ibra che durante l’intervista rilasciata nelle scorse ore a Sky Sport, ha sorriso beffardamente alla domanda legata proprio ad Osimhen.