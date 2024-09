“Vi vengo a prendere sotto casa” il durissimo sfogo di Chiariello dopo Cagliari-Napoli

“Vi vengo a prendere sotto casa”, il durissimo sfogo di Umberto Chiariello sui social dopo la partita tra Cagliari e Napoli

La vittoria roboante del Napoli sul Cagliari ha riacceso gli entusiasmi anche nel day after. Aver trovato 3 punti così preziosi, che hanno momentaneamente lanciato gli azzurri in testa alla classifica della Serie A, è stata un’iniezione di fiducia anche in vista del big match contro la Juventus di sabato prossimo. I partenopei, in attesa dell’Udinese, si godono la posizione privilegiata, merito di un gruppo che ha iniziato a lavorare nel modo giusto.

Rappresentazione evidente di quanto detto, non solo il risultato così largo visto all’Unipol Domus, ma il livello delle prestazioni dei singoli. Di Lorenzo è tornato ancora al gol e sembra già aver ripreso lo smalto di un tempo, seppur in un ruolo nuovo. Kvara segna e si diverte come nell’anno dello Scudetto e Romelu Lukaku si è perfettamente integrato avendo giocato appena 102 minuti con la maglia azzurra. L’effetto Conte si è visto.

Chiariello difende Meret: lo sfogo sui social è subito virale

E si è visto anche su Alex Meret. La super prestazione del portiere friulano contro il Cagliari ha dato molte soddisfazioni ad Umberto Chiariello. Il noto giornalista difende l’estremo difensore del Napoli da anni e porta avanti una battaglia in tv, in radio e sui social contro i detrattori del 25enne. Nelle prime uscite di questa stagione Alex è stato perfetto e decisivo e ha contribuito attivamente a portate gli ultimi 6 punti a casa.

Sia nel finale contro il Parma, che in almeno 5 circostanze contro il Cagliari, Meret ha salvato il risultato. Nella serata di ieri ha ottenuto anche il secondo cleansheet della stagione, dove ha fin qui subito 4 gol in 4 partite. Il dato interessante è che, tolta la clamorosa disfatta di Verona, da quel momento il Napoli non ha più subito gol su azione. Il rigore di Bonny è l’unica rete incassata nelle ultime 3 partite, un segnale importante sul lavoro che sta svolgendo Conte.

Per Meret sono fioccati 8 in pagella questa mattina sui principali quotidiani. Tutti meritatissimi. A commentare la prestazione del portiere, come detto, ci ha pensato anche Umberto Chiariello, che sul proprio account “X” ha scritto: “Vi vengo a prendere a casa! Preparate caffè e sfogliatelle”. Insomma, tutti prontissimi per un editoriale che farà sicuramente godere qualche tifoso, su tutti i sostenitori di Meret.