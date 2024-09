Napoli di Conte da scudetto? Lukaku e Meret la pensano così

Dopo la grande vittoria raggiunta dal Napoli contro il Cagliari, Romelu Lukaku ed Alex Meret hanno risposto ad una domanda sullo scudetto.

Dopo aver battuto il Bologna ed il Parma, il Napoli di Antonio Conte ha vinto anche quest’oggi contro il Cagliari. Gli azzurri, infatti, hanno battuto la squadra di Davide Nicola con le reti di Giovanni Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Buongiorno.

Al netto del risultato netto, il Napoli ha sofferto un po’ prima di portare a casa i tre punti, ma comunque si è conquistato il primo posto. Dopo il pareggio dell’Inter a Monza, e sempre in attesa della gara dell’Udinese di domani contro il Parma, il team partenopeo è tornato a guidare il campionato in maniera solitaria. Questo risultato, ovviamente, non accadeva dall’anno dello scudetto. Proprio sulla possibilità di ripetere la vittoria finale della Serie A bisogna registrare delle dichiarazioni di Meret e Lukaku.

Napoli, Romelu Lukaku dopo la vittoria sul Cagliari: “Scudetto? Non commento”

Entrambi, infatti, sono stati eletti come miglior giocatori del match tra il Cagliari ed il Napoli. Ecco le parole dell’estremo difensore rilasciate ai microfoni ufficiali di Sky Sport: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto sporca, con seconde palle vaganti. Abbiamo sofferto il loro gioco ma siamo stati bravi a tenere botta e in contropiede a chiuderla. Lukaku è un grande campione, ha qualità ed esperienza. Proveremo a sfruttarlo al meglio e a fargli fare più gol possibili. Scudetto? Vincere tre partite di fila ci dà fiducia e sappiamo che possiamo fare prestazioni del genere. Conosciamo noi stessi e col tempo si vedrà”.

Mentre Romelu Lukaku ha parlato così ai colleghi dell’emittente satellitare: “Partita difficile, Mina ha fatto un ottimo lavoro, ho fatto una partita sporca anch’io. Ho tenuto la palla e fatto salire la squadra e sono contento per la mia prestazione. Ho un grande rapporto sia con l’ allenatore che con la squadra. Dobbiamo continuare così. Sullo scudetto? Non commento”.