Osimhen, il suo agente commette un errore: la reazione è netta

In attesa della gara di domani del Napoli contro il Cagliari, la serata di oggi è contraddistinta anche da una vicenda che riguarda Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani contro il Cagliari di Davide Nicola. Molto probabilmente, proprio per la sfida contro i sardi, ci dovrebbe essere l’esordio dal primo minuto in maglia azzurra di Romelu Lukaku.

Quest’ultimo, dopo aver segnato contro il Parma, è infatti pronto a dare ancora una mano al Napoli di Antonio Conte. Nel frattempo, però, bisogna registrare un po’ di confusione dell’agente del calciatore che ha ‘fatto spazio’ allo stesso Romelu Lukaku, ovvero Victor Osimhen.

L’agente di Osimhen assegna un gol al suo assistito ma il marcatore è un altro giocatore

Roberto Calenda, per l’appunto procuratore di Osimhen, ha infatti scritto così dopo la seconda rete del Galatasaray contro il Rizespor: “Prima gara, primo gol. Come sempre”. Tuttavia, il gol non è stato realizzato dal nigeriano ma da Bardakci.

Quest’ultimo, infatti, ha approfittato del tocco leggero di testa da parte di Osimhen. La sfida è terminata 5-0 per il Galatasaray, dove bisogna registrare anche il gol di Dried Mertens. In molti, di fatto, hanno ripreso Roberto Calenda, sottolineando la non marcatura di Victor Osimhen.