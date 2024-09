Osimhen, arriva subito una decisione ufficiale su di lui: il messaggio è chiaro

Il Napoli di Conte giocherà domani contro il Cagliari di Nicola, ma prima c’è da segnalare una decisione ufficiale su Osimhen.

Dopo aver battuto il Bologna ed il Parma, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. Come ammesso dallo stesso tecnico pugliese, esattamente nel corso della classica conferenza stampa di presentazione del match contro il team sardo, ha ribadito che le difficoltà di questa partita.

Il Cagliari, soprattutto in casa, è stato infatti sempre un ostacolo duro per il Napoli, il quale ha ‘passeggiato’ in terra di Sardegna solo sporadicamente. Vista la difficoltà della sfida di domani, quindi, Antonio Conte è pronto a far esordire dal primo minuto in maglia azzurra Romelu Lukaku. Il belga, di fatto, ha preso il posto in rosa di Victor Osimhen, traferitosi in prestito al Galatasaray. Tuttavia, in attesa della sfida di domani, bisogna registrare una decisione importante proprio sul centravanti nigeriano.

Napoli, Victor Osimhen subito titolare con Dries Mertens nel match di questa sera del Galatasaray

Victor Osimhen, infatti, è partito subito titolare nel match di quest’oggi del club turco. Il Galatasaray, di fatto, sta giocando in questi minuti contro il Rizespor e già si trova sul doppio vantaggio. A sbloccare la gara è stato proprio un giocatore accostato in passato al Napoli, ovvero a Davinson Sanchez.

Mentre il gol del raddoppio è stato realizzato da Bardakci. Al momento, dunque, Victor Osimhen non è entrato nel tabellino della sfida, ma comunque è entrato nell’azione del secondo gol, sfiorando di testa prima del colpo decisivo di Bardakci. Basti pensare alla grandissima accoglienza dei tifosi del club turco al momento dell’arrivo dell’ormai ex Napoli ad Instabul.

Il Galatasaray, di fatto, è diventata una ‘piccola colonia’ di giocatori che hanno segnato la storia del Napoli. Nella squadra di Okan Buruk, infatti, c’è anche il ‘Ciro’ Dries Mertens. Il belga e Victor Osimhen stanno formando proprio l’attacco titolare del club turco per questa gara di campionato contro il Rizespor.

Con la scelta di schierare subito Osimhen, Okan Buruk ha dato subito la conferma della centralità del nigeriano per la sua squadra. Nel frattempo, i tifosi del Napoli sperano che Romelu Lukaku riesca a continuare a dare il suo contributo. Dopo sia il gol segnato contro il Parma che la decisione di non rispondere alla convocazione del Belgio per recuperare la miglior condizione, infatti, c’è tantissima attesa della piazza partenopea sul centravanti ex Inter ed ex Roma.