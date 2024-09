Cagliari-Napoli, possibili novità nell’undici titolare: intanto un azzurro è già sicuro della maglia!

Il Napoli sfiderà il Cagliari nella prossima sfida di Serie A. Antonio Conte ha già le idee molto chiare per la formazione ideale.

Antonio Conte e il suo Napoli si apprestano a scendere il campo per la quarta giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico azzurro è volenteroso di ripartire subito col piede giusto. La sfida contro i sardi, però, sarà tutt’altro che semplice. Infatti, servirà una prestazione importante per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. L’allenatore conosce l’importanza di tale risultato, ancor più perché la suddetta condizione non si verifica da più di un anno.

Proprio ciò, dovrà dare la giusta carica agli azzurri. Ovviamente, tanto dipenderà anche dalla formazione ideata da Antonio Conte. Nelle intenzioni del tecnico, c’è la volontà di affidarsi agli uomini migliori. Uno su tutti è Romelu Lukaku, il quale ha “chiesto” al CT del Belgio di non essere convocato per continuare a lavorare a Castel Volturno. A tal proposito, proprio l’ex Roma potrebbe essere una delle novità di formazione.

Conte alle prese con i dubbi di formazione: due ballottaggi in corso!

Antonio Conte dispone di una rosa molto lunga a Napoli. Tutto ciò, è ovviamente un aspetto cruciale visti i diversi impegni della squadra. Al tempo stesso, però, avere diverse alternative comporta ballottaggi continui per la formazione titolare. Come riportato da “La Repubblica” in vista del match in programma domani, ci sarebbero ben due dubbi per il tecnico. Il primo riguarda lo “scontro” tra Anguissa e McTominay, con quest’ultimo leggermente sfavorito per una maglia da titolare. D’altra parte, invece, c’è il dubbio tra Politano e Neres, con il primo in vantaggio per affiancare Kvaratskhelia e Lukaku.

Infatti, proprio il belga potrebbe fare il suo debutto da titolare. La condizione fisica è ottimale, motivo per il quale può assumere la propria posizione al centro dell’attacco. La decisione di Antonio Conte deriva anche dal fatto che crede ciecamente nelle qualità dell’ex Roma. Quest’ultimo, è uno dei pupilli del tecnico ed intende ricambiare la fiducia a suon di gol e giocate. Naturalmente, proverà ad aiutare la squadra già in trasferta a Cagliari, dopo la rete al debutto siglata contro il Parma al Maradona.