Cessione improvvisa in Turchia, il giocatore ha dato l’ok: addio last minute

Cessione improvvisa in Turchia, il giocatore del Napoli avrebbe detto sì al trasferimento: pronto l’addio last minute

Il calciomercato turco chiuderà definitivamente domani, 13 settembre, lasciando aperti spiragli per le ultimissime mosse in uscita da parte di alcuni club, anche italiani. Il Napoli potrebbe essere coinvolto proprio in almeno un’operazione che potrebbe chiudersi last minute. Gli azzurri sono stati protagonisti di una campagna acquisti faraonica ed eccezionale, con arrivi di lusso come quelli di Buongiorno, McTominay, Neres e Lukaku.

Anche in uscita il d.s. Giovanni Manna è riuscito a piazzare esuberi come Ostigard, Cajuste, Lindstrom e a chiudere la telenovela Osimhen. L’attaccante nigeriano è partito proprio per la Turchia, direzione Galatasaray, e almeno fino a gennaio non sarà più un pensiero del Napoli. Quando tutto sembrava essersi concluso in casa partenopea e con i dirigenti pronti a concentrarsi sul rinnovo di Kvaratskhelia, i media turchi hanno riacceso l’attenzione dei tifosi.

Mario Rui verso l’addio, dalla Turchia aprono alla cessione last minute: i dettagli

Stando a quanto riferito dal portale Fanatik, infatti, la trattativa tra il Napoli ed il Besiktas per Mario Rui potrebbe essere arrivata ad una svolta. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato di come il terzino abbia rifiutato più proposte, Turchia compresa, e che si sarebbe accomodato in tribuna fino a gennaio se non avesse trovato un accordo per una rescissione con il Napoli.

In queste ore, però, secondo quanto è emerso dalla Turchia appunto, Mario Rui si sarebbe finalmente convinto. Il portoghese aveva già detto no anche alla Ligue 1 e al Brasile, ma giunti a metà settembre avrebbe finalmente preso la decisione di trasferirsi. “E’ pronto a partire“, si legge chiaramente sul portale Fanatik, ma nell’articolo sono specificate anche le modalità.

Il Besiktas, infatti, vorrebbe portare il terzino in rosa senza pagare. Un affare gratuito, che si verificherebbe solamente se il giocatore trovasse un accordo con il Napoli per rescindere il proprio contratto valido ancora fino al 2026. Uno scenario per nulla semplice, anche perché la società bianconera non avrebbe intenzione di pagare alcun indennizzo al club del patron Aurelio De Laurentiis.

Una corsa contro il tempo che rischia di rivelarsi comunque un buco nell’acqua. L’ultima speranza è che Mario Rui si svincoli a prescindere dalla scadenza della campagna acquisti turca e che, come tutti i giocatori senza squadra, firmi per il suo nuovo club entro il 12 dicembre. L’affare sta per entrare dunque nel vivo.