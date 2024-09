Lukaku entusiasta di Napoli: spunta un retroscena dopo l’esordio al Maradona

Romelu Lukaku sarebbe rimasto entusiasta di Napoli: il retroscena dopo l’esordio con gol allo stadio Maradona

Nella vita, molto spesso, è tutta questione di chimica. Lo sa bene Antonio Conte, che l’alchimia con Romelu Lukaku l’ha trovata anni fa all’Inter e da allora non l’ha mai persa. L’intesa tra due persone può scattare subito, come non scattare mai, ma tra il belga ed il tecnico leccese è sbocciata sin da subito ed è cresciuta con il passare del tempo. Insieme hanno vissuto i successi in nerazzurro e oggi vogliono ripetersi al Napoli.

Conte ha voluto il 31 enne fortemente e lui si è fatto trovare prontissimo. Sin dai primi giorni a Castel Volturno, Big Rom si è presentato in una forma fisica importante, migliore di quanti molti scettici pensassero. Asciutto, carico e motivato per guidare i partenopei nuovamente ai piani alti della classifica dopo la pessima stagione dello scorso anno e dopo l’addio di Victor Osimhen, tra gli eroi dello storico scudetto.

Lukaku incantato da Napoli e i suoi tifosi: il retroscena sul belga

Far dimenticare il bomber del terzo titolo dopo 33 anni non sarà affatto facile, ma i tifosi si stanno già affezionando al nuovo numero 11. La dimostrazione è arrivata già nei primi giorni di Lukaku in città. Tantissimo l’affetto dimostrato per il bomber, che è intenzionato a ricambiare il grande amore ricevuto fin qui. Il gol segnato al Parma una decina di giorni fa, al debutto assoluto, è stato il primo modo di rispondere con i fatti.

Proprio il boato del Maradona alla rete del momentaneo 1-1 avrebbe impressionato Lukaku. Stando alla Gazzetta dello Sport, il belga sarebbe rimasto molto colpito dai tifosi del Napoli e così anche dalla città (merito anche di Mertens?). Il suo obiettivo è quindi diventato quello di entrare nella miglior forma nel minor tempo possibile e da qui sono seguiti una serie di allenamenti durissimi.

Romelu ha rinunciato a giorni di riposo, ha iniziato ad affrontare allenamenti extra con doppie sedute e punta ad una maglia da titolare a Cagliari. Al 99% sarà così, dato che Antonio Conte vuole premiare la dedizione mostrata dal suo centravanti in questi giorni in cui ha detto di no anche al Belgio. Contro i rossoblu, inoltre, Big Rom ha uno score clamoroso, avendo sempre segnato nelle sfide in trasferta in Sardegna: due volte con l’Inter tra il 2019/20 ed il 2020/21 e una volta (doppietta) con la Roma lo scorso anno. Conte può sorridere, il popolo napoletano anche: Lukaku è pronto a lasciare il segno per l’amore della città.