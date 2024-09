Kvaratskhelia, appuntamento per il rinnovo: spunta la data

Svolta per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: appuntamento tra le parti per firmare un nuovo contratto, spunta la data

Khvicha Kvaratskhelia è stato blindato dal Napoli, nonostante qualche suo tentennamento e il desiderio di cambiare aria dopo la scorsa stagione. Durante l’Europeo, mentre Antonio Conte si presentava ai tifosi e chiudeva le porte ad una sua cessione, il georgiano prendeva tempo. Era vago.

Non è servito molto a far cambiare idea al ragazzo. Il mister ha avuto modo di conoscere il talento partenopeo e gli ha affidato un nuovo ruolo nell’undici titolare, più centrale, molto simile a quanto già fa in Nazionale. E i risultati si sono visti sin da subito.

Ma il nodo rinnovo resta e presto Kvaratskhelia incontrerà la società per un nuovo accordo economico. Il principale obiettivo di tutte le parti non è solo allungare la permanenza in azzurro del calciatore, ma adeguare il suo ingaggio al livello espresso finora. Insomma, l’aumento. E la società in primis è consapevole del valore del calciatore, maggiore rispetto al contratto firmato nel 2022, quando ancora nessuno conosceva le reali potenzialità del numero 77.

Kvaratskhelia, novità sul rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli ha proposto un aumento di stipendio a Kvaratskhelia, spingendosi fino a 5 milioni di euro a scalare, con un prolungamento del contratto al 2029. Due anni in più rispetto all’attuale accordo.

L’entourage del giocatore, invece, chiede uno sforzo economico maggiore: la richiesta è di 2,5 milioni in più rispetto alla proposta del club. Insomma, un ingaggio che supererebbe i sette milioni di euro. Diventerebbe di fatto il calciatore più pagato della formazione azzurra. Leadership che in questo momento appartiene al neo-acquisto Romelu Lukaku, il quale ha accettato un triennale da circa sei milioni di euro. Il quotidiano sostiene che le parti non hanno trovato ancora l’intesa economica, ma presto avranno modo di trattare e di sciogliere tutti i nodi del caso.

Entro fine mese di settembre potrebbe essere raggiunto l’accordo sul rinnovo di Kvaratskhelia e mettere fine a questa lunga storia che ha tormentato l’estate napoletana, assieme alla cessione di Victor Osimhen. Proprio dalla Georgia, arrivavano voci su nuovi incontri tra le parti programmati dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Se invece dovesse arrivare una fumata nera, il giocatore resterebbe in ogni caso l’elemento principale della squadra di Conte, ma da giugno prossimo comincerebbe una nuova partita. Quella dell’addio.