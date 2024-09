Il Napoli ha un vantaggio e De Laurentiis l’ha capito: “Ha fatto un colpo”

Il Napoli deve sfruttare un vantaggio che Aurelio De Laurentiis ha capito sin da subito: ecco qual è il colpo dell’estate

Aurelio De Laurentiis ha vissuto quest’estate di cambiamenti un po’ in disparte e soprattutto in gran silenzio. Ha lasciato parlare il campo e i fatti. Nel momento più difficile, quando al Napoli serviva l’attaccante titolare e non si riusciva a trovare la soluzione per Osimhen, il presidente ha dato il via libera per acquistare il cartellino di Lukaku. Poi, la magia di mercato: il prestito al Galatasaray e l’opzione di rinnovo sul contratto del nigeriano, tale da non svalutare il suo cartellino.

Ma il patron azzurro ha percepito sin da subito che, sul finale della scorsa stagione, il Napoli avrebbe potuto sfruttare un vantaggio. Secondo quanto rilasciato dall’ex azzurro Roberto Sosa, tra le tante novità, una in particolare porterà al successo e si può considerare una garanzia per questo club.

Napoli, Sosa sicuro: “Conte è una garanzia”

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Pampa Sosa ha provato a delineare il quadro del campionato di Serie A, ipotizzando una papabile vincitrice dello Scudetto. Chiaramente, c’è l’Inter, ma subito dietro ci sono Napoli e Juventus: “Solo loro due sono in scia all’Inter: possono avvicinarsi e infastidirla”.

Ma ora si entra nel vivo del campionato e ci saranno sempre più partite: “Ne sapremo di più dopo la prossima sosta, perché ora si entra nelle settimane in cui si scende in campo ogni tre giorni, con pressioni fisiche e psicologiche che potranno incidere su tutte. Tranne una…”. E quell’una è chiaramente un riferimento alla formazione partenopea: “Il vantaggio del Napoli ha un nome e cognome – spiega Sosa – si chiama Antonio Conte, se lo prendi vai sul sicuro e Aurelio De Laurentiis ha fatto un colpo. Ha affidato la rivoluzione a un tecnico capace di entrare prima nella testa dei calciatori, poi al cuore”.

Sul mercato, l’ex attaccante non ha dubbi: “Necessario avviare un nuovo ciclo – e cita i nuovi arrivi – Ma la garanzia ribadisco è l’allenatore che porta con sé uno status e quella tendenza a imporsi”. In altre parole, il presidente del club azzurro è riuscito a tramutare lo svantaggio dell’assenza dalle coppe europee, ad un vantaggio per questa nuova stagione. L’ex allenatore di Juve e Inter, con il suo lavoro e le sue qualità, potrà portare il Napoli a lottare nuovamente per posizioni importanti. Il vero colpo dell’estate non è Lukaku o Buongiorno, seppur importantissimi. Si chiama Antonio Conte.