Mercato Napoli, Manna non si arrende: colpo ‘prenotato’ per gennaio

Il Napoli di Antonio Conte si è ripreso alla grande dopo l’iniziale sconfitta col Verona, buona parte del merito va data ai nuovi acquisti.

I partenopei non hanno ancora a disposizione tutti i propri calciatori, alcuni sono ancora in giro per la nazionale. Antonio Conte però non si dispera e prepara la trasferta con il Cagliari, il club sardo dopo l’addio di Claudio Ranieri è a quota 0 vittorie in tre partite stagionali. Il mister di Lecce si ritiene soddisfatto della rosa e non vede l’ora di poter sfruttare a pieno tutte le sue potenzialità.

Il mercato ha portato in casa Napoli una ventata d’aria fresca, lo spogliatoio sembra come essere rivitalizzato. All’appello nell’ultima gara col Parma mancavano Gilmour e McTominay, i due scozzesi si sono però presentati al Maradona e sperano di avere una chance già col Cagliari. Manna però continua a lavorare sul mercato ed è pronto al primo colpo per gennaio, il calciatore arriva dalla Bundesliga.

Il Napoli pesca dalla Bundesliga, arriva Ebimbe

Il Napoli continua a lavorare per soddisfare al meglio tutte le richieste di Antonio Conte, attualmente “l’anello debole” della squadra è l’esterno destro di centrocampo. Con la retrocessione di Di Lorenzo a braccetto, si trova solamente Pasquale Mazzocchi a ricoprire quella fascia di campo. Manna sta lavorando per finalizzare un colpo preventivato già nella sessione di mercato estiva. L’obiettivo è quello di far arrivare dall’Eintracht Francoforte Eric Junior Dina Ebimbe.

Il calciatore francese è stato ad un passo dai partenopei ma alla fine l’operazione non è andata a buon fine. Il Napoli prepara già l’assalto per gennaio visti i positivi rapporti col club tedesco dopo l’acquisto di Jesper Lindstrom per 30 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli è pronto a tornare all’assalto del classe 2000 a gennaio per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte.

Nelle ultime ore sul calciatore è piombato anche l’interesse del Galatasaray, dove l’esterno incontrerebbe sia Osimhen che Mertens. Due calciatore che del Napoli hanno scritto un pezzo di storia parecchio importante. I partenopei puntano sulla volontà del giocatore di giocatore in campionati più competitivi di quello turco. Ebimbe è un calciatore rapido, che vede la porta e che è molto bravo nelle due fasi.

Si tratta si un calciatore perfetto per il 3-4-3 o 3-4-2-1 che sta adottando il mister Antonio Conte in queste primissime gare della nuova stagione azzurra. Il suo acquisto sarebbe un’arma in più da gennaio in poi.