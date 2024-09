Cagliari-Napoli, due cambi per Conte: chi partirà titolare

Domenica 15 settembre il Napoli giocherà in trasferta contro il Cagliari: Antonio Conte pensa a due cambi di formazione

Durante la sosta per le gare internazionali, Antonio Conte ha lavorato con i suoi calciatori a Castel Volturno, sfruttando il tanto tempo a disposizione per migliorare alcuni dettagli. Innanzitutto, il mister ha potuto lavorare con Romelu Lukaku che ha rifiutato la convocazione del Belgio proprio per assimilare movimenti e conoscere i compagni, visto che ha avuto poco tempo per allenarsi con il Napoli dopo il suo arrivo da Londra.

In vista di Cagliari-Napoli, Antonio Conte potrebbe cambiare qualcosina in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, Lukaku si candida ad essere il centravanti titolare, che prenderà il posto di Raspadori lanciato dal primo minuto nelle ultime due gare. E potrebbe esserci una novità anche alle spalle di Big Rom. Infatti, Neres scalpita e potrebbe prendere il posto di Politano. Il brasiliano ha lasciato subito il segno nelle prime due prestazioni in azzurro, da subentrante. Appena entrato con il Bologna, ha firmato l’assist per Simeone. Ben più importante il cross per Anguissa in Napoli-Parma, che ha permesso alla squadra di conquistare tre punti in extremis e in rimonta.

Attenzione anche al centrocampo. Anguissa torna più tardi di tutti dagli impegni in nazionale, mentre McTominay e Gilmour sono prontissimi per prendere il posto a centrocampo. Favorito Scott al fianco di Lobotka, dopo le due eccellenti prestazioni con la maglia della Scozia. McTominay è in grande forma.