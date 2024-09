Sorpresa Napoli, riflessione in corso: mossa a sorpresa di Conte!

Riflessione in corso in casa Napoli, Antonio Conte ci sta pensando davvero: possibile mossa a sorpresa che può cambiare tutto.

La sosta per le Nazionali è un periodo utilizzato dai vari club di calcio per fare varie riflessioni e programmare anche le mosse future, sia di calciomercato ma anche e soprattutto per quello che è lo sviluppo tattico delle varie squadre. Anche in casa Napoli si lavora in tal senso, con l’allenatore, Antonio Conte, che ha potuto avere a disposizione due degli ultimi acquisti arrivati a fine mercato: David Neres e Romelu Lukaku.

I due attaccanti hanno sfruttato il periodo di sosta per le Nazionali per lavorare tanto dal punto di vista fisico e allinearsi allo stato di forma di tutti i compagni di squadra. Da domani, invece, saranno a disposizione del mister anche gli altri due nuovi acquisti delle ultime ore di calciomercato del Napoli: ovvero Scott McTominay e Billy Gilmour. L’arrivo dei due calciatori scozzesi potrebbe aprire a riflessioni importanti, anche di natura tattica.

Ultimissime Napoli, Conte valuta il cambio modulo

A rivelarlo è stato il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che ha parlato a Radio Marte di come l’ipotesi di un cambio modulo sia seriamente presa in considerazione in queste ore a Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato:

“Cambio modulo possibile? È una riflessione che esiste, c’è qualche sussulto a Castel Volturno, l’idea o la possibilità di una varietà tattica grazie alle varie soluzioni tecniche in mezzo al campo. Con Folorunsho, McTominay e Gilmour che si aggiungono ad Anguissa e Lobotka abbiamo 5 centrocampisti, ed è giusto sfruttare tutto l’organico a disposizione. Conte ha la sua visione di calcio, poi dei numeri conta l’identità di gioco”.

Dunque la presenza di tanti centrocampisti di valore potrebbe far propendere all’inserimento in pianta stabile nella formazione titolare di almeno uno dei nuovi acquisti. Fin qui Conte ha sempre schierato il suo Napoli con un 3-4-2-1, ma l’arrivo in particolare di McTominay potrebbe far propendere il tecnico a un più coperto 3-5-2, oppure anche a un clamoroso passaggio alla difesa a quattro.

Dopodiché il giornalista di Sky Sport si è soffermato su Pasquale Mazzocchi, confermando come le critiche nei suoi confronti (in particolare arrivate via social, ndr) siano decisamente esagerate:

“Mazzocchi? Troppo accanimento social da parte di una frangia di tifosi, ricordiamo che anche per carta d’identità è forse colui che sente più di tutti la maglia del Napoli. Parliamo di un buon calciatore e queste critiche feroci possono far male per primo a lui”.

Chiaro che un eventuale cambio modulo – in particolare con la difesa a quattro – potrebbe proprio andare a discapito di Mazzocchi, il quale si sta invece impegnando al massimo per poter dare il proprio contributo alla causa del Napoli. Fatica, attaccamento alla maglia e voglia di dare di tutto e anche di più: atteggiamenti, quelli di Mazzocchi, che da sempre piacciono ad Antonio Conte.