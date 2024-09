Non solo Lukaku: un altro neo azzurro vuole la maglia da titolare col Cagliari

Romelu Lukaku vuole una maglia da titolare per la sfida contro il Cagliari: oltre al belga, anche un altro azzurro scalpita per prendersi un posto.

Manca poco alla ripresa dei campionato dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli tornerà in campo per affrontare il Cagliari, con i sardi che hanno raccolto soltanto due pareggi fino a questo momento. Una partita per la quale Antonio Conte sta facendo una serie di verifiche, soprattutto per quanto riguarda il modulo. Oggi sono rientrati McTominay e Gilmour, giocatori molto improntanti arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato: su di loro ci sono le speranze di Conte e di tutta la piazza.

L’allenatore sta cercando la formula migliore per dare un equilibrio alla squadra e rendere la fase offensiva sostenibile quando si è in situazione di non possesso. Al tempo stesso, ci sono calciatori che stanno scalpitando per trovare una maglia da titolare già per la sfida contro i rossoblu.

Napoli, Conte studia la formazione titolare: un neo azzurro scalpita

Romelu Lukaku ha lavorato tantissimo anche dopo la vittoria col Parma, rinunciando anche alla nazionale belga. Il legame con Conte è molto forte, e per questo Big Rom si è messo subito a disposizione di Antonio per provare a dare una svolta importante fin da subito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe soltanto Romelu a scalpitare per guadagnare una maglia da titolare. Anche David Neres – si legge – vuole a tutti i costi guadagnare una maglia da titolare. Si gioca il posto con Politano ed entrambi non vogliono perdere terreno.