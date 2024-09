Mercato Napoli, il club prepara un nuovo colpo per Conte: Manna ha già avviato i contatti!

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata. Il DS Manna ha già un nuovo obiettivo sul taccuino.

La sessione estiva di calciomercato si è concluso da poco, ma in casa Napoli proseguono i lavori incentrati sul gruppo squadra. Infatti, l’obiettivo primario è sempre quello di regalare ad Antonio Conte una rosa di qualità. Ad oggi, l’allenatore è molto entusiasta del progetto nato alla Corte del Vesuvio, ma naturalmente le idee son sempre “innovative”. Infatti, allenatore e società starebbero lavorando ad un nuovo obiettivo in vista dei prossimi mesi.

I rinforzi arrivati in Campania hanno aumentato il valore della rosa, ma non sono da escludere nuovi colpi. Nel mirino del club partenopeo, c’è ovviamente il mercato di gennaio. Infatti, durante la prossima sessione di calciomercato potrebbero esserci nuovi acquisiti. Il DS Manna non lascerà nulla al caso, motivo per il quale avrebbe già individuato un nuovo profilo che potrebbe fare al caso del Napoli. Nelle ultime ore, sono aumentato le quotazioni del calciatore in ottica azzurra.

Calciomercato, il Napoli si muove per Singo: Manna prova l’acquisto!

Sono ore calde in casa Napoli nonostante il mercato si sia ormai concluso. Infatti, il club azzurro è volenteroso di lavorare anche in ottica futura, assicurando così una squadra importante ad Antonio Conte. Il tecnico ha le idee chiare e difficilmente “modificherà” il proprio scacchiere. Intanto, come riportato da “Radio Kiss Kiss Napoli”, il DS Manna starebbe seguendo con forza Wilfried Singo. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Monaco ma conosce benissimo il calcio italiano a causa dell’esperienza al Torino negli anni passati.

La volontà di puntare su un nuovo difensore nascerebbe anche dai tempi di ambientamento di Rafa Marin. Quest’ultimo, potrebbe necessitare di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi del Napoli. Da qui, infatti, si sarebbe generata l’idea di investire su un nuovo profilo. Wilfried Singo vanta ottime qualità fisiche e non solo. Oltre a ciò, l’ivoriano riesce ad essere pericoloso in fase offensiva grazie alle sue percussioni.

Il classe 2000, nonostante l’età, ha già molta esperienza a livelli importanti. Non a caso, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Naturalmente, servirà un accordo con il Monaco, ma l’ultima parola spetterà ad Aurelio De Laurentiis che dovrà valutare fino in fondo l’operazione. Infatti, i milioni investiti negli ultimi mesi son già 150. Dunque, sono attese novità nelle prossime settimane che indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra.