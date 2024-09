Scambio con il Napoli saltato, giocherà con Osimhen

Quest’estate il Napoli era stato inserito nell’operazione di scambio, poi la trattativa è saltata: può giocare con Osimhen dalla prossima settimana

La chiusura tardiva del calciomercato turco sta permettendo alle società di Serie A di liberare slot occupati da esuberi. È successo in particolare con il Napoli, che dopo aver visto sfumare la pista araba e quella inglese, è riuscito a cedere in prestito Victor Osimhen al Galatasaray.

Certo, il club azzurro non è riuscito a liberarsi del cartellino dell’attaccante nigeriano ma, attraverso un accordo che permette alla società di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2027 in caso di mancata cessione entro giugno 2025, De Laurentiis si è concesso la possibilità di darlo via in prestito con ingaggio pagato dai turchi.

Ma Osimhen potrebbe essere raggiunto nei giorni da un suo ex avversario, nonché uno degli obiettivi accostati al Napoli quest’estate.

Galatasaray, dopo Osimhen c’è Zalewski

Verso il finale della sessione estiva di calciomercato, Roma e Napoli hanno cercato un timido tentativo di scambiarsi alcuni giocatori, considerati esuberi da entrambe le parti. Infatti, il club giallorosso avrebbe voluto Cyril Ngonge, per rinforzare il reparto offensivo di De Rossi, e aveva proposto agli azzurri l’esterno polacco Nicola Zalewski.

In un primo momento, gli stessi supporter azzurri hanno storto il naso su quest’operazione. Oltre a delle vecchie immagini apparse sui social in cui il giocatore cantava versi contro il Vesuvio, ci si chiedeva se davvero fosse necessario questa trattativa. Zalewski, infatti, è prettamente un esterno sinistro, che in passato ha svolto anche il ruolo di esterno destro. Ma sulla fascia mancina il club azzurro è piuttosto coperto tra Spinazzola e Olivera.

In ogni caso, la trattativa non è entrata mai nel vivo ed entrambe le società non sono riuscite a piazzare i due giocatori. O almeno, la Roma fino ad oggi non ci era riuscita. Stando a quanto afferma Luca Marchetti di Sky Sport, il Galatasaray è interessato ad acquistare a titolo definitivo il cartellino di Zalewski. Il calciomercato turco chiuderà il 13 settembre, dunque ci sarà ancora tempo per completare l’affare. Ma sono ore delicatissime per il club di Istanbul, che dopo Osimhen ha tentato l’approccio anche con Rabiot, svincolatosi dalla Juventus dopo la scadenza del contratto.

Il Napoli, invece, non è ancora riuscito a cedere Mario Rui, che avrebbe rifiutato oltre 3-4 destinazioni tra cui il Brasile e proprio la Turchia. Il suo destino sembra segnato: resterà fuori progetto.