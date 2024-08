È caldo l’asse di mercato tra Napoli e Roma: prende forma uno scambio clamoroso!

Sono giorni caldi in casa Napoli sul fronte mercato. Gli azzurri potrebbero mettere a segno uno scambio con la Roma.

Il mercato del Napoli non è di certo terminato, ancor più dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona. La società azzurra è attivissima sulle operazioni in entrata, ma al tempo stesso anche sulle uscite. L’obiettivo è sistemare quei calciatori ritenuti “estranei” al progetto, per poi provare a rinforzare la squadra.

Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro di Cyril Ngonge. L’attaccante arrivato a Napoli solo pochi mesi fa, non rientra nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale potrebbe approdare altrove. Infatti, la società azzurra potrebbe cedere il giocatore mettendo a segno un importante scambio con la Roma.

Mercato Napoli, possibile scambio con la Roma: i protagonisti

Napoli e Roma potrebbero mettere a segno uno scambio molto importante. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, le due società avrebbero avuto contatti per una possibile operazione di mercato. I due calciatori nel mirino sono Cyril Ngonge e Nicola Zalewski. Entrambi i giocatori verrebbero ceduti a titolo definitivo con conguaglio a favore dei partenopei. L’operazione piace ad entrambe le parti in causa.

Va però ricordato che sulle tracce di Ngonge c’è anche la Lazio. Ad oggi, la differenza nella trattativa è rappresentata proprio dalla contropartita offerta dalla Roma. Nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti importanti per quel che potrebbe essere uno scambio molto importante.