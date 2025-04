“Il Napoli di Conte ha una sola pecca”: ecco cosa non funziona per l’ex azzurro

C’è un solo difetto che andrebbe migliorato per l’ex calciatore del Napoli: ecco cosa non funziona nella squadra allenata da Conte

Il Napoli è secondo in classifica, a soli tre punti dall’Inter. Proprio contro i nerazzurri, i due scontri diretti all’andata e al ritorno sono finiti in perfetta parità: 1-1 entrambe le gare. Equilibrio impressionante, per due forze che stanno impressionando in campionato.

Eppure, c’è qualcosa da migliorare nel Napoli. Al primo anno di Conte, la formazione azzurra ha fatto passi in avanti eccezionali rispetto alla scorsa brutta stagione, chiusa al decimo posto. Ma secondo Dzemaili per il prossimo anno servirà solo migliorare un tassello.

Dzemaili sicuro: “Attacco del Napoli forte, ma è mancata l’alternativa a Kvaratskhelia”

L’ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua a seguito del successo contro il Milan e sulla corsa Scudetto:

“Credevo sin dal primo giorno che Conte potesse vincere il tricolore con questa squadra. È un allenatore straordinario grazie anche ad una squadra ritrovata dopo un anno difficile ha tutte le possibilità di vincere”

Poi lo svizzero trova il pelo nell’uovo di una squadra quasi perfetta, ma che a gennaio avrebbe dovuto rinforzarsi:

“L’attacco del Napoli che è forte, l’unica pecca di questa squadra è che bisogna trovare qualche alternativa per Kvaratskhelia che a gennaio non è stata trovata”

Il sostituto o vice-Neres è arrivato solo sul gong del calciomercato invernale, ma per Dzemaili non basta:

“Okafor ha qualità per giocare a Napoli, ma da gennaio non hai tempo da dargli se vai a giocare in una squadra che vuole vincere lo scudetto”

Dzemaili e quella tripletta memorabile al Torino

C’è una partita in particolare che un vero tifoso del Napoli non potrà mai dimenticare se pensa a Blerim Dzemaili. Per ogni calciatore, in realtà, c’è sempre un aneddoto. Ad esempio, Datolo sarà ricordato per la rete siglata alla Juventus. O Michu sarà per sempre ricordato per aver passato quel maledetto pallone a Callejon anziché calciare verso la porta, in un delicato match di qualificazione per la Champions League.

Blerim Dzemaili, quindi, sarà certamente ricordato per la tripletta al Torino:

“Quei gol segnati al sabato di Pasqua, contro il Torino, rimarranno sempre nei pensieri. Sono fiero di aver quanto fatto a Napoli”

