Zortea alternativa a Di Lorenzo: nel tempo libero esegue una disciplina particolare

Per il vice-Di Lorenzo, Giovanni Manna valuta Zortea, un uomo dedito al lavoro che nel tempo libero svolge una disciplina particolarissima

Il Napoli si guarda attorno e cerca nuovi volti per migliorare la formazione in vista delle competizioni internazionali. Tra i profili valutati, secondo Tuttomercatoweb, ci sarebbe anche l’esterno del Cagliari Nadir Zortea.

Il terzino 25enne italiano, nato a Feltre, potrebbe rientrare tra gli obiettivi di Manna come il vice-Di Lorenzo della prossima annata. Sta disputando una buona stagione con il Cagliari e Nicola lo sta utilizzando anche in posizione molto avanzata, come esterno di centrocampo. Per questa ragione, Zortea è versatile e potrebbe giocare in un centrocampo a 5 o in una difesa a 4.

In ogni caso, Zortea sogna la Nazionale, ama il mare e la tranquillità e ha un paio di attività che esegue durante il tempo libero. Infatti, in un’intervista a Cronache di Spogliatoio ha rivelato che gli piace molto pilates e apnea:

“L’apnea è una disciplina mi affascina tanto perché ti aiuta a conoscere meglio il respiro e ad affrontare le situazioni di massimo stress fisico. Spesso questo lavoro me lo ritrovo in campo, quando sono a corto di ossigeno”

Sfruttando l’attuale luogo di lavoro, Cagliari, Nadir sta prendendo la patente nautica. E chissà, magari tra qualche mese potrà farsi un giro tra le isole di Napoli.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 18:06 by Leonardo Zullo