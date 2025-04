Il ritorno di Lavezzi da re: non solo il Maradona, ecco quando seguirlo in diretta tv

Torna Lavezzi, torna lo show: l’argentino sarà ospite in diretta tv dopo l’omaggio del Napoli allo stadio Maradona

Il ritorno di Ezequiel Lavezzi a Napoli è stato un vero evento da capogiro, un’esplosione di emozioni che solo questa città sa regalare. L’accoglienza per il Pocho è stata magnifica, un tripudio di calore e affetto che dimostra quanto la gente di Napoli lo ami ancora, forse più di prima. Anzi, negli anni quel legame speciale non si è mai affievolito: è solo moltiplicato, come un fuoco che non smette di ardere. L’argentino è stato ospite del club allo stadio Maradona per il match contro il Milan, poi vinto 2-1 dagli azzurri, e l’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con il pubblico in delirio per il suo idolo.

Non è stato solo un momento di festa, ma un vero tuffo nel passato glorioso del Napoli. Durante la serata, Lavezzi ha ritirato una maglia celebrativa a suo nome, con il suo iconico numero 22, in compagnia di altre due leggende azzurre: Alemao e Careca.

Lavezzi al Maradona: Un Ritorno che Fa Battere il Cuore

Ma le sorprese non finiscono qui: mercoledì 2 aprile, il Pocho sarà ospite in tv su Televomero, nel talk show Terzo Tempo. La puntata, visibile in Campania al canale 11 del digitale terrestre a partire dalle 21:00, promette di essere un altro momento da non perdere per chi vuole rivivere le emozioni di un campione che ha scritto pagine indimenticabili nella storia partenopea.

E così, tra cori, applausi e ricordi, Napoli ha dimostrato ancora una volta che certi amori non finiscono mai. Lavezzi è più di un ex giocatore: è un figlio adottivo della città, uno che ha lasciato il segno dentro e fuori dal campo. E il suo ritorno è la prova che, come si dice da queste parti, “chi ama non dimentica”.

Quando Lavezzi ha messo piede allo stadio Maradona, il tempo sembrava essersi fermato. La partita contro il Milan, vinta 2-1, è stata la ciliegina sulla torta di una serata perfetta. I tifosi, con il cuore in mano, hanno cantato il suo nome come ai vecchi tempi, quando il Pocho correva sulla fascia e faceva impazzire le difese avversarie. Ricevere quella maglia celebrativa, accanto a mostri sacri come Alemao e Careca, è stato un gesto che ha chiuso un cerchio: tre leggende riunite per ricordare al mondo cosa significa essere azzurri.

E non è difficile capire perché l’affetto per Lavezzi sia ancora così vivo. Pensateci: tra il 2007 e il 2012, l’argentino ha portato gioia e speranze in una squadra che stava rinascendo. Con i suoi gol, i suoi dribbling e quel sorriso contagioso, ha conquistato una città intera. Vederlo di nuovo al Maradona, con quella maglia tra le mani, è stato come aprire un album di ricordi. E il 2-1 al Milan? Beh, quasi un segno del destino, come se il campo volesse omaggiarlo con una vittoria da festeggiare insieme.

Terzo Tempo su Televomero: Lavezzi si Racconta ai Tifosi

Il ritorno di Lavezzi non si ferma allo stadio. Mercoledì 2 aprile, alle 21:00, i napoletani potranno sintonizzarsi su Televomero, canale 11 del digitale terrestre, per guardarlo nel talk show Terzo Tempo. Una serata tutta dedicata al Pocho, dove sicuramente non mancheranno aneddoti, risate e qualche lacrima di nostalgia. Per chi vive in Campania, sarà un’occasione d’oro per sentirsi ancora più vicino a un campione che ha sempre avuto Napoli nel cuore.

Provate a immaginarlo: Lavezzi seduto in studio, con quel suo modo di fare schietto e genuino, pronto a raccontare i dietro le quinte di quegli anni magici. Magari parlerà di quella Coppa Italia vinta nel 2012, il primo trofeo del Napoli dopo tanto tempo, o di qualche episodio buffo con i compagni.

Il Legame tra Lavezzi e Napoli: Una Storia d’Amore Eterna

C’è qualcosa di unico nel rapporto tra Lavezzi e Napoli, una storia d’amore che va oltre il calcio. Non è solo una questione di gol o trofei – anche se la Coppa Italia del 2012 è un ricordo scolpito nella memoria di tutti. È il modo in cui il Pocho si è integrato nella città, vivendo la sua passione con lo stesso spirito verace dei napoletani. Lo si vedeva nei vicoli, tra la gente, sempre con un sorriso e una battuta pronta. E oggi, quell’affetto torna indietro moltiplicato, come un boomerang che non smette di girare.

Rivederlo al Maradona, insieme a leggende come Alemao e Careca, è stato un momento da brividi. E la sua ospitata a Terzo Tempo sarà un altro capitolo di questa favola. Con Lavezzi, la festa non finisce mai.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 16:19 by Leonardo Zullo