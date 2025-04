Conte squalificato dopo Napoli-Milan e al club rossonero scatta la multa

Antonio Conte squalificato dopo l’ammonizione in Napoli-Milan, mentre il giudice punisce il club rossonero per un comportamento scorretto

Costa caro il cartellino giallo in Napoli-Milan per Antonio Conte, che non si siederà in panchina al Dall’Ara per la trasferta contro il Bologna. L’allenatore azzurro seguirà la partita dalla tribuna, mentre Stellini, il suo vice, dirigerà la squadra a bordocampo.

Antonio Conte ha accumulato cinque cartellini gialli, come segna il giudice sportivo Mastrandrea nel suo comunicato e di conseguenza sarà squalificato per un solo turno di campionato. Tornerà in panchina al Maradona, quando il Napoli affronterà il 14 aprile l’Empoli, nel monday night.

Ma nel comunicato della Lega Serie A spunta anche una multa per il Milan. Infatti, il club rossonero pagherà 10 mila euro per aver ritardato l’ingresso in campo nel secondo tempo di circa 3 minuti. Era già accaduto in questa stagione e di fatto Gerardo Mastrandrea sottolinea che si tratta di una recidiva reiterata. Il ritardo in campo sarà dovuto ad un intervallo movimentato nello spogliatoio rossonero, dove Conceicao ha cercato di riequilibrare la squadra, profondamente in difficoltà nella prima frazione al Maradona.

