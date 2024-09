Napoli, dalla nazionale di Spalletti un super colpo per gennaio? La verità sull’affare

Il Napoli starebbe pensando ad un titolare della nazionale di Spalletti per il mercato di gennaio? Tutta la verità sul possibile colpo

Quello del Napoli è stato un calciomercato stratosferico, tra i migliori di tutta la Serie A. Per dimenticare il terribile decimo posto dello scorso anno, il patron Aurelio De Laurentiis ha prima ingaggiato Antonio Conte come allenatore e in un secondo momento ha allestito la squadra da lui desiderata senza badare troppo a spese. Il tecnico leccese potrebbe essere il degno erede di Luciano Spalletti, che a Napoli è riuscito a scrivere la storia.

L’allenatore di Certaldo ha riportato lo Scudetto dopo 33 anni, ma ora il suo tempo è dedicato alla nazionale italiana. Dopo un pessimo Europeo, la vittoria a sorpresa contro la Francia, a Parigi, ha lasciato molto colpiti anche gli addetti ai lavori. Fraseggi veloci, cambi campo, riaggressione, freddezza sotto porta, sono stati questi alcuni ingredienti che ha usato Spalletti per riuscire a rendere così bene contro una squadra molto più forte sulla carta.

Ricci accostato al Napoli: la verità sulla futura trattativa

Tra i grandi protagonisti della serata di ieri con l’Italia, anche Samuele Ricci. Accostato al Napoli già nel 2021, ai tempi dell’Empoli, il centrocampista si è poi trasferito al Torino, dove non ha fatto ancora quel salto di qualità definitivo. Una qualità che ha messo del tutto in campo contro la Francia, dominando gli avversari nel secondo tempo. Una prestazione superlativa per molti, che hanno già iniziato ad accostarlo ovunque.

Il nome di Ricci, infatti, ha riscosso un certo successo nelle ultime ore, anche tra addetti ai lavori. Vanoli se lo coccola stretto al Torino, anche perché, al momento, non c’è nessuna squadra che si è mostrata realmente pronta. Il primo ostacolo è infatti derivato dal costo del cartellino secondo i granata: almeno 35 milioni di euro. Nessun club, specie italiano, ha così tanta liquidità da poter affrontare a cuor leggero un affare simile a gennaio.

Motivo in più per cui il Napoli si allontanerebbe da certe trattative. L’arrivo di McTominay e Gilmour, inoltre, potrebbe spingere gli azzurri a puntare su altri profili e a chiudere sul nascere ogni rumor. Difficile, dunque, che il granata vesta la maglia azzurra, così come quella del Milan. Anche i rossoneri si sarebbero mostrati interessati, ma fino ad oggi nulla di fatto. Chi avrebbe invece una possibilità è la Lazio, che starebbe valutando il nome di un altro centrocampista per l’inverno. Nel mentre Spalletti continuerà a farlo crescere e a valorizzarlo anche nelle prossime uscite in maglia azzurra.