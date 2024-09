Napoli, De Laurentiis torna a parlare: l’appuntamento da non perdere

Aurelio De Laurentiis romperà il silenzio nei prossimi giorni: ecco qual è e dove seguire l’appuntamento da non perdere

Il presidente del Napoli in questi giorni è stato particolarmente impegnato in occasione della Biennale di Venezia. Si è lasciato andare anche ad una battuta in occasione di una rapida intervista del Corriere della Sera, in merito alle imitazioni di Max Giusti che tanto lo divertono: “Capisco che non devo essere così. Mi migliora, mi educa!”.

Aurelio De Laurentiis, in ogni caso, ha seguito con molta attenzione tutte le vicende di calciomercato e le prime partite di Antonio Conte. Non è potuto stare al fianco dei ragazzi, ma presto ricomincerà ad essere presente con corpo e spirito. E in tutto questo frangente, a partire dai due ritiri, il patron azzurro ha misurato con parsimonia le uscite e le parole, lasciando parlare i fatti, dirigenti e staff tecnico.

Intanto, come diffuso da una nota a mezzo stampa, il Napoli ha organizzato per il 12 settembre un evento a Villa d’Angelo, a via Falcone. In quest’occasione, il club azzurro presenterà la partnership già cominciata nella passata stagione con Sorgesana. L’appuntamento sarà visibile live sul canale Youtube del Napoli a partire dalle ore 12:00. E chiaramente, ci sarà anche Aurelio De Laurentiis che si esprimerà per la prima volta al pubblico dopo l’avvio stagionale.