Conte in vista al Murales di Maradona: le immagini fanno impazzire i tifosi

Le foto pubblicate in questi minuti sui social hanno scatenato la reazione dei tifosi del Napoli: Antonio Conte ha fatto visita al Murales di Maradona.

L’arrivo di Antonio Conte ha acceso l’entusiasmo della città di Napoli. Dopo la stagione travagliata vissuta negli scorsi mesi, con l’avvicendarsi di tre allenatori diversi ed un decimo posto che ancora grida vendetta, in casa azzurra ci si aspettava un cambio di passo importante. Aurelio De Laurentiis era ben consapevole di dover dare un segnale a tutto l’ambiente, e per questo si è lanciato su un profilo come Conte: carattere, competenza, grande personalità ed abitudine a vincere.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha accettato la causa partenopea con l’entusiasmo di chi sa bene che dovrà lavorare molto per poter riportare tutto in carreggiata, e cosi Conte ha da subito chiarito che sarebbe servito tanto lavoro per costruire un Napoli nuovamente competitivo e vincente. I due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro sono serviti al tecnico proprio per assumere maggiore consapevolezza su cosa ha animato Napoli negli scorsi mesi e cosa serve ad oggi per ripartire e rilanciarsi ai piani alti.

Poi c’è stato il mercato, aspetto sul quale Conte fin da subito ha fatto leva: prendere giocatori in grado di sposare la causa tecnica, funzionali al progetto e pronti a sposare quelle che sono le idee di Antonio. Uno sforzo economico considerevole è stato fatto dal presidente, al netto della mancata cessione di Osimhen che, come confermato dallo stesso allenatore ed anche da Giovanni Manna, sarebbe servita per finanziare il mercato. Non è arrivata, ma De Laurentiis ha comunque messo in campo tutte le risorse necessarie per accontentare Conte.

Conte al murales di Maradona: migliaia di commenti dei tifosi!

Grande soddisfazione da parte di tutti, compreso lo stesso Conte che adesso potrà contare su una rosa competitiva. L’allenatore, dopo un’iniziale momento di preoccupazione, sembra adesso pronto a valorizzare tutto il lavoro fatto dalla società sul mercato. C’è sinergia tra club, tecnico e piazza, frutto anche del fascino di una città che ha attirato Conte fin da subito.

L’allenatore in queste ore ha deciso di camminare per le strade di Napoli, come mostrano pubblicate su Instagram, arrivando anche a visitare il murales di Maradona, il tutto (sembra) in piena notte, viste le pochissime persone che si intravedono proprio nelle foto scattate e pubblicate dallo stesso Conte.

Tifosi che hanno accolto il post social con grande entusiasmo: tantissimi commenti dei tifosi che hanno apprezzato il gesto di Conte ed hanno capito quanto l’allenatore sia pronto ad entrare in profonda empatia con una piazza che vive di calcio.