Tutto pronto per il rinnovo, le cifre sono da vero top player: spunta una clamorosa ipotesi!

Il Napoli prepara un importante rinnovo in vista dei prossimi anni. La decisione della società sul prolungamento contrattuale.

In casa Napoli sta per partire la stagione dei rinnovi, con diversi calciatori che hanno deciso di proseguire la propria carriera in azzurro. L’obiettivo del club è quello di “trattenere” i propri top player, ancor più a causa della volontà di intraprendere un percorso importante con Antonio Conte in panchina. La missione non è semplice, però, con la permanenza dei veri leader il progetto potrà prendere davvero forma. Uno dei protagonisti dello Scudetto è ormai volato in Turchia, e si tratta senza dubbio di Victor Osimhen. Oltre al nigeriano, però, la dirigenza lavora su un altro profilo fondamentale.

Infatti, ad oggi, uno dei calciatori più importanti è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è sempre più al centro del progetto Napoli e il merito è in gran parte di Antonio Conte. Infatti, l’allenatore fin da subito ha sottolineato l’importanza del georgiano nel suo scacchiere. Non a caso, si sarebbe intensificati anche i contatti che porterebbero al rinnovo contrattuale. Stamane, infatti, sono emersi ulteriori dettagli sulle idee della società.

Kvara-Napoli, il rinnovo è sempre più vicino: si lavora ad una clausola!

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a legarsi al Napoli per le prossime stagioni. Dopo un estate molto “tormentata”, il calciatore è concentrato solo ed esclusivamente sul club, motivo per il quale si starebbe lavorando al rinnovo contrattuale. Come riportato da “La Repubblica” sono emersi dettagli importanti su quel che sarà l’accordo tra la società e l’entourage del giocatore. Infatti, è previsto un incontro tra il presidente De Laurentiis e Jugeli per formalizzare l’accordo. Il georgiano guadagnerà cifre da vero top player, grazie ad un ingaggio che toccherà quasi i 6 milioni di euro a stagione. Il tutto sarà valido fino al 2029, quindi è “sottintesa” la volontà del club di “trattenere” ancora a lungo il giocatore.

Oltre alle cifre che naturalmente fanno da “collante” tra il calciatore e la società, nelle ultime ore sarebbe nata anche l’ipotesi legata ad una possibile clausola rescissoria. Il valore di quest’ultima, però, dovrebbe essere scelto sia dalla società che dall’entourage del giocatore, in modo tale da evitare possibili malcontenti. Al momento, si tratta solo di un’idea che però potrebbe prendere forma nelle prossime settimane.