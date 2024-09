Kvara, Lukaku e Conte scelgono casa: in due puntano a una location inaspettata

La rassegna stampa svela quelle che sembrano essere le nuove location in cui Lukaku e Conte soggiorneranno a Napoli. Cambia zona anche Kvaratskhelia.

Dopo la sosta, i tifosi si aspettano finalmente il nuovo Napoli di Antonio Conte. Complice un mercato che è entrato, difatti, nel vivo soltanto negli ultimi giorni della sessione estiva, l’organico è sempre stato a disposizioni a dosi ridotte per il tecnico salentino, che nella prossima settimana attende il rientro di tutti i calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Tra i calciatori su cui l’ex Commissario Tecnico poggerà le basi per il Napoli del futuro, c’è sicuramente il tanto desiderato Romelu Lukaku che, insieme a Khvicha Kvaratskhelia, è designato a diventare un vero proprio simbolo della ricostruzione partenopea.

Proprio riguardo i tre azzurri in questione, la rassegna stampa odierna svela curiosità in merito alle location scelte per le proprie abitazioni. In particolare, stando a quanto svelato da Il Corriere del Mezzogiorno, Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia (quest’ultimo, ovviamente, ha deciso di cambiare zona) avrebbero preso casa nella zona flegrea, malgrado l’attenzione massima legata al fenomeno del bradisismo. Antonio Conte, invece, sembra aver scelto di restare a Napoli, trovando casa nel parco di Via Tasso che ha ospitato negli anni illustri ex come Cavani, Ancelotti, Gattuso.

Notizie calcio Napoli, Kvara e Lukaku scelgono l’area flegrea

Romelu Lukaku ha scelto l’area flegrea per quanto riguarda la propria abitazione in città. Scelta analoga per Kvhicha Kvaratskhelia, che avrebbe deciso di trasferirsi in località La Schiana a Pozzuoli, nei pressi dell’ospedale, scegliendo di abitare nella casa in cui ha vissuto il difensore norvegese Leo Ostigard.

L’attaccante belga, stando a quanto rivelato da Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe scelto invece una super villa nella frazione di Cuma, confermando dunque le notizie circolate nelle scorse ore. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo:

“Romelu Lukaku abbia scelto una super villa nella frazione di Cuma, a Pozzuoli per la vicinanza al centro sportivo di Castel Volturno, la meraviglia del luogo e anche la volontà di non avere nessun ostacolo concentrandosi al massimo sugli impegni sportivi”.

Conte resta a Napoli: ecco dove abiterà

Sempre l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno svela la zona scelta invece da Antonio Conte, che dovrebbe rimare nel centro storico di Napoli. Questo quanto battuto dalla medesima fonte: