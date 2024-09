“Scudetto con Spalletti eccezionale, poi…”: l’ex Napoli spiazza sull’addio

L’ex membro dello staff di Spalletti con il quale ha vinto lo Scudetto ha rilasciato un’intervista: la verità sull’addio al Napoli

Nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, l’ex match analyst del Napoli ha parlato del suo passato e del suo presente. Simone Beccaccioli conosce da tempo Daniele De Rossi, poiché ha condiviso con l’ex campione del Mondo del 2006 il settore giovanile giallorosso. E proprio grazie a Capitan Futuro ha deciso di cominciare la nuova avventura alla Roma.

“A Napoli ho vissuto qualcosa di eccezionale – spiega Beccaccioli ai canali ufficiali della Roma – Grazie a mister Spalletti che mi ha voluto lì. Uno Scudetto vinto in quella maniera…Poi però quando si è presentata la possibilità di lavorare con Daniele, non ci ho pensato nemmeno un secondo ed è diventato il mio unico pensiero a qualsiasi costo”. Era da tempo che Simone parlava con Daniele della volontà di lavorare nello stesso team. E quest’estate, dopo la chiusura dei rapporti con il Napoli, il mister giallorosso l’ha portato a Trigoria nel suo staff.

“Lavorare con De Rossi è la chiusura di un cerchio, il passo che reputo più importante per completarmi e migliorarmi. Farlo nella Roma è la ciliegina – ammette Simone Beccaccioli – Ma con Daniele sarei andato a qualsiasi serie, in qualsiasi latitudine”. Insomma, un messaggio davvero speciale per il mister giallorosso. Una dimostrazione d’affetto e di stima sconfinata.