Verso Francia-Italia, sorpresa Spalletti: quale calciatore del Napoli può partire titolare

La Nazionale Italiana tornerà in campo per la Nations League sfidando la Francia, Spalletti pensa di schierare un giocatore del Napoli da titolare.

Prove di formazione in corso per l’Italia di Luciano Spalletti all’interno del centro tecnico di Coverciano in vista della sfida di Nations League contro la Francia in programma venerdì 6 settembre, in attesa della sfida con Israele del 9 settembre.

Il commissario tecnico sta portando avanti il lavoro impostando la squadra cn la difesa a 3, come da lui stesso confessato in conferenza stampa a inizio raduno: “Ora questo dubbio voglio toglierlo: giocheremo sempre 3-5-2 o 3-4-2-1. Ora se fate il giochino dei doppi ruoli diventa facile partendo dal 3-5-2 o dal 3-5-1-1 o dal 3-4-2-1”. Al momento la formazione dei giocatori provati come titolari è disegnata con un 3-5-2 e le sorprese non mancano, soprattutto a centrocampo. Questo l’undici provato da Spalletti: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Dall’altra parte i giocatori che, almeno inizialmente, partono indietro nelle scelte anche se da qui a venerdì sera tutto può ancora cambiare. Da segnalare, dopo il lavoro personalizzato nella giornata di ieri, il rientro in gruppo dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, schierato in coppia con Zaccagni. Dietro a loro centrocampo con Bellanova e Udogie sulle corsie, con al centro Brescianini, Fagioli e Pellegrini. In difesa, con Buongiorno e Gatti, c’è l’ex Atalanta Okoli.

Nelle successive prove tattiche lo stesso Spalletti ha poi provato alcuni cambi, dando spazio anche ad altri giocatori nella presunta formazione titolare. Gatti è stato così inserito al posto di Di Lorenzo, Fagioli per Ricci, Pellegrini per Frattesi e Buongiorno per Calafiori.