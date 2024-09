Francia-Italia, si sblocca finalmente Raspadori: l’azione è straordinaria – LE IMMAGINI

Finalmente riesce a sbloccarsi Giacomo Raspadori: l’attaccante numero 81 della SSC Napoli ha messo a segno la rete del momentaneo 3-1 contro la Francia.

Un segnale importante per un calciatore che negli ultimi tempi è apparso in difficoltà. Così si può riassumete la rete messa a segno dall’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, autore del momentaneo 3-1 dell’Italia ai danni della Francia, nella partita valida per la prima giornata della UEFA Nations League. L’ex Sassuolo, subentrato nel secondo tempo in luogo di Lorenzo Pellegrini (con conseguente cambio di modulo), è riuscito a trovare la rete al minuto 74′, su assist di Udogie (a sua volta entrato al posto di Frattesi (uscito anzitempo per un problema fisico).

Il gol arriva in un momento delicato per l’attaccante del Napoli: nonostante la continua fiducia da parte del tecnico azzurro Antonio Conte, le prestazione nel recente passato del calciatore non sono state irresistibili. L’arrivo di Romelu Lukaku rischia di metterlo ulteriormente in ombra, ma l’allenatore leccese ha più volte sottolineato la sua duttilità tattica, che potrebbe concedergli molto spazio nel corso della stagione in corso.

News SSC Napoli, Raspadori ritrova il gol: gioia a Parigi per l’azzurro

Giacomo Raspadori si sblocca e finalmente lo fa in grande stile: sua la rete del momentaneo 3-1 dell’Italia, che ha ribaltato l’iniziale svantaggio per 1-0 inflitto da Barcola, su errore grossolano da parte del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Nella ripresa, spazio anche ad Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli, arrivano in azzurro in quest’estate dal Torino, è subentrato a Riccardo Calafiori, prendendo dunque il posto sul lato sinistro della difesa, al fianco del suo compagno di squadra Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni.