Pasticcio Di Lorenzo, errore sanguinoso in Francia-Italia: Barcola non perdona – LE IMMAGINI

Giovanni Di Lorenzo è stato protagonista, suo malgrado, nei primissimi secondi della sfida di UEFA Nations League tra Francia e Italia: l’errore è sanguinoso.

Inizio di partita certamente da dimenticare per Giovanni Di Lorenzo in Francia – Italia: il capitano del Napoli, titolare da braccetto di destra nella formazione titolare messa a punto dal Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti per la sfida di UEFA Nations League contro la Francia, si è reso protagonista di un errore di non poco conto proprio nei primissimi secondi di partita.

Sono bastati semplicemente quattordici secondi alla Nazionale transalpina per trovare la rete dell’1-o, firmata da Barcola, approfittando un pasticcio grossolano del numero 22 della SSC Napoli. Il terzino azzurro, che sta ricoprendo il ruolo di braccetto destro così come sta facendo sotto la guida di Antonio Conte a Napoli, è apparso fin troppo leggero sul retropassaggio di Andrea Cambiaso, lasciando spianata la strada al calciatore di proprietà del Paris Saint Germain che non perdona e insacca alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

Francia – Italia, Di Lorenzo “dimentica” il pallone: errore da dimenticare

L’errore di Giovanni Di Lorenzo è, fino a ora, decisivo: dalla sua leggerezza nasce il pallone raccolto da Barcola, che dopo appena quattordici secondi ha portato il match sull’1-0 in favore della Francia.

Un inizio di match shock per il capitano del Napoli, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare con la maglia della Nazionale. Diverse sono state le prestazioni sotto tono che lo hanno messo nel mirino della critica. Dopo un’estate turbolenta anche in chiave mercato, il terzino azzurro vuole prendersi per mano il suo Napoli, ma serve evidentemente anche una svolta con la maglia della Nazionale.

Di seguito, le immagini dell’errore che è costato il vantaggio immediato della formazione guidata dal Commissario Tecnico Didier Deschamps: