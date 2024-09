Conte, occhio alla trappola Nicola: il Cagliari prepara il piano anti-Napoli

Davide Nicola prepara la trappola anti-Napoli in vista del quarto turno di campionato: ecco l’asso che si sta svolgendo allenamenti personalizzati

Manca oltre una settimana al match valido per la quarta giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli. Le due formazioni devono fare i conti con qualche defezione, visti gli impegni dei convocati in Nazionale. Ma questi giorni sono utilissimi ai mister per riordinare idee e migliorare l’assetto tattico delle due squadre.

Si lavora anche sulla condizione dei calciatori. In particolare, Antonio Conte sta sottoponendo la squadra a doppi turni di allenamento per mantenere alta l’intensità del gruppo rimasto a Napoli. Tra i giocatori che non sono partiti c’è Romelu Lukaku il quale, se non dovessero nascere problemi di natura fisica, partirà titolare contro all’Unipol Domus

Ma la formazione sarda sta anche provando a lavorare su un piano anti-Napoli, sfruttando l’acquisto dell’ultimo minuto: una cara e vecchia conoscenza degli azzurri.

Gaetano si allena e pensa al Napoli: il piano di Nicola

In questa lunga pausa, il Cagliari ha organizzato una partitella contro la Primavera, disputata il 5 settembre. In quest’occasione, però, mancava un giocatore illustre, nonché l’ultimo acquisto del club rossoblu, arrivato praticamente sul gong.

Infatti, Davide Nicola ha risparmiato Gianluca Gaetano, l’ex giocatore del Napoli, per permettere al ragazzo di prepararsi al meglio in vista della sfida di domenica prossima contro la sua vecchia squadra. Sarà la partita del cuore per il campioncino di Cimitile, che ha vinto uno Scudetto con gli azzurri. Lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito in terra sarda e ha potuto vivere l’esperienza nuova di giocare da protagonista in Serie A. E qui c’è lo zampino di Walter Mazzarri, che l’ha lasciato partire per permettergli di mettere minuti sulle gambe e farlo crescere. Antonio Conte, invece, ha fatto altre scelte, così Gaetano ha chiesto la cessione ed è stato accontentato.

Il ragazzo, stando a quanto afferma Cagliarinews24, non ha disputato l’amichevole con la Primavera per svolgere attività individuali e tornare in perfetta forma fisica, con l’obiettivo di scendere in campo da titolare contro il Napoli. Lo staff tecnico sta lavorando ad un piano ad hoc per il giocatore, che proseguirà allenamenti di questo tipo fino alla prossima settimana. Insomma, è una delle partite più importanti della stagione per Gaetano. Non solo si presenterà davanti ai suoi tifosi, dopo esser andato solo in panchina per la trasferta di Lecce; infatti, avrà modo di giocare contro i suoi ex compagni e togliersi la soddisfazione di far bene con la sua squadra del cuore.