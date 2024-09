“Ho commesso un errore su Lukaku…”: l’annuncio dell’esperto fa gioire i tifosi azzurri!

Romelu Lukaku è uno dei nomi più chiacchierati dell’estate. Nelle ultime ore, un esperto ha ammesso un proprio errore a riguardo.

La telenovela intitolata Romelu Lukaku si è ormai conclusa. Il calciatore del Napoli è anche già sceso in campo con la nuova maglia, siglando una delle reti più importanti di sempre. Ciò nonostante, il belga è stato a lungo oggetto di discussione tra i vari esperti.

In modo particolare, Michele Criscitiello ha parlato a lungo della situazione del Napoli. Infatti, il giornalista campano ha sempre sottolineato un proprio pensiero personale. Infatti, nel corso delle settimane precedente si esprimeva in questo modo: “Avrà bisogno dalle cinque alle sette settimane per mettersi in forma”. L’attaccante ha però fatto ricredere già tutti, ancor più grazie al duro lavoro a Castel Volturno e non solo. Non a caso, il noto esperto ha rianalizzato la situazione.

Criscitiello: “Ho commesso un errore su Lukaku. Ho perso la scommessa”

Michele Criscitiello, noto giornalista e volto noto di “SportItalia” è tornato ad analizzare la situazione legata a Romelu Lukaku. Infatti, il noto esperto ha modificato il proprio pensiero personale delle ultime settimane. Di seguito le sue parole.