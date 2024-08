Napoli, cessione vicina per Gaetano: la formula dell’affare

Il Napoli ha dato il via libera per la cessione di Gianluca Gaetano, che saluta dopo un’estate molto particolare

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Romelu Lukaku e si sta preparando ad accogliere anche Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è arrivato dal Manchester United a titolo definitivo ed è stato accolto da un bagno di folla incredibile all’aeroporto di Capodichino e al Grand Hotel Parker’s.

Mancano soltanto le visite mediche, che McTominay svolgerà a Pineta Grande, prima di firmare il contratto. Ma il Napoli guarda anche alle cessioni e sta per piazzare anche quella di Gianluca Gaetano, che è stato reintegrato nella rosa dopo un periodo in cui si è allenato a parte per volere di Antonio Conte.

Napoli, ormai è fatta: Gaetano andrà al Cagliari

Secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘Il Mattino’, è ormai conclusa la trattativa tra il Napoli e il Cagliari per Gianluca Gaetano. Il centrocampista tornerà in Sardegna dopo il prestito secco della scorsa stagione. Operazione conclusa in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni facilmente raggiungibili, il club partenopeo incasserà 6 milioni di euro tra parte fissa e bonus, più una percentuale sulla futura rivendita.

Gaetano avrà la possibilità di giocare da titolare con Nicola, che attendeva un trequartista, e dovrebbe firmare contratto fino al 30 giugno 2028. Un colpo inseguito per tutta l’estate da parte del Cagliari.