Kvaratskhelia sfida Vlahovic e Thuram: c’è un modo per votarlo

C’è un modo per premiare Khvicha Kvaratskhelia, autore di un ottimo inizio di campionato: ecco come votarlo

Campionato in pausa. Tempo di riflessione per Conte e i suoi ragazzi, che dopo le due vittorie consecutive in campionato possono tirare il fiato. Più o meno. Infatti, molti giocatori del Napoli saranno impegnati con le proprie Nazionali e rientreranno in tempo per la quarta giornata di Serie A.

Uno dei protagonisti d’inizio stagione che attualmente è lontano da Napoli per aver risposto alla convocazione in Nazionale è Kvhicha Kvaratskhelia, tra i più in forma della formazione azzurra. Infatti, il campione georgiano ha dimostrato di essere già in palla e sta sfruttando il suo nuovo ruolo, più centrale nella manovra offensiva. Le nuove mansioni chieste da Antonio Conte al suo attaccante lo stanno trasformando, in positivo, e lo valorizzano. Anche il campionato se n’è accorto.

Kvaratskhelia candidato al secondo premio stagionale: come votarlo

Per approfittare della fine del mese e della sosta, la Lega Serie A ha pubblicato i candidati l’EA Sports FC Player Of The Month di agosto e chiaramente, dopo le ottime prestazioni con la maglia del Napoli, figura anche Kvaratskhelia. Per lui già un riconoscimento in questi pochi turni disputati: l’MVP ricevuto dopo il 3-0 contro il Bologna, in cui segnò e registrò anche un assist per Giovani Di Lorenzo.

Il georgiano, per strappare il secondo premio individuale della stagione, dovrà superare altri cinque candidati al riconoscimento: Coco (Torino), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Thuram (Inter) e Vlahovic (Juventus). Il primo, difensore granata, è stata una bella rivelazione delle prime tre giornate di campionato. Anche il centrocampista del Parma si è ben distinto, avendo segnato due gol contro Fiorentina e Milan. Stessi gol per Vlahovic, che ha siglato una doppietta al Verona nella seconda giornata, mentre ha disputato una partita mediocre contro la Roma al terzo turno prima della sosta. Decisamente più in palla Retegui, che si è presentato in grandissima forma per i suoi nuovi compagni (3 gol), e Thuram, autore di 4 marcature in tre giornate.

I candidati al premio sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform. Il sistema elettronico analizza gli eventi tecnici, statistici e anche dati posizionali dei calciatori in questione. Per votare Kvaratskhelia o gli altri cinque candidati, basterà cliccare il seguente link -> http://serieapotm.easports.com/ . Una volta entrato nella pagina di Ea Sports, si può cliccare sul volto del giocatore preferito e su vota ora.