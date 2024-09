Kvara, dalla Georgia non hanno dubbi: l’annuncio riguarda il futuro

Kvara è tra i calciatori più importanti del Napoli di Conte e per questo motivo si aspettano novità per quanto riguarda il rinnovo.

Archiviato ormai l’addio di Victor Osimhen, che nelle scorse ore è arrivato in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray, in casa Napoli tutti i pensieri sono rivolti al futuro più prossimo. La vittoria contro il Parma, in rimonta, ha dato un’iniezione di fiducia importante per la squadra di Antonio Conte, che ha vissuto settimane molto calde per far rientrare i tanti casi presenti all’interno dell’organico che, inoltre, è stato anche ritoccato molto dal mercato.

Il tecnico leccese non ha voluto ascoltare per nessuna ragione le ipotesi di un possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia: il numero 77 è una figura intoccabile per il progetto che ha messo in piedi l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, malgrado il Paris Saint Germain abbia insistito a lungo per soffiarlo al club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ora, però, si attendono solo novità circa l’adeguamento e il prolungamento del contratto, di cui ha parlato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia, parla il giornalista Kakha Dgebuadze

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Un aperitivo con Marco Giordano”, per parlare del suo connazionale Khvicha Kvaratskhelia e della situazione contrattuale con il Napoli.

Di seguito, quanto riferito a tal proposito:

“In seguito alla fine del mercato estivo, l’incontro fra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per discutere il rinnovo di contratto è stato molto positivo. Dopo che il Napoli ha chiuso la questione legata alla cessione di Victor Osimhen (al Galatasaray, ndr), la priorità è garantire il rinnovo al georgiano”.

Dgebuadze ha sottolineato che dalla Georgia e dall’entourage del calciatore non trapelano notizie particolari, a dimostrazione di come le bocche siano cucite, evidentemente per una situazione che ormai entrata nella sua fase più calda. “La questione economica non avrà mai influenza sul georgiano e sul suo gioco, perché lui è un professionista”, ha poi dichiarato il giornalista.

Proprio l’addio di Victor Osimhen potrebbe lasciare spazio al Napoli che, a questo punto, può avere più forza economica per assecondare le richieste da parte dell’ex Dinamo Batumi e del suo entourage. La sensazione, insomma, è che ci si ritrova davanti a un bivio decisivo, con l’obiettivo, dichiarato ormai da tempo, di portare a casa la firma sul nuovo contratto da parte del 77 azzurro.