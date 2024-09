Conte, inaspettata novità a Castel Volturno: l’immagine non lascia dubbi (FOTO)

Inaspettata novità per tutti i tifosi del Napoli, a 10 giorni dalla trasferta di Cagliari: l’immagine non lascia dubbi

Ad Antonio Conte resta poco più di una settimana per preparare la gara contro il Cagliari, di rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Tanti gli assenti per il Napoli, visto che la maggior parte dei titolari è in giro per il Mondo a difendere i colori della propria Selezione.

Altri sono rimasti, chi per scelta, chi per esclusione del proprio ct. È il caso di Romelu Lukaku, che ha scelto proprio di rifiutare la convocazione del Belgio (inserito nel gruppo di Nations League dell’Italia), per recuperare quanto prima la condizione ottimale ed essere subito a disposizione del Napoli. Politano, invece, è stato nuovamente escluso da ct Spalletti. Idem per Folorunsho, che ha avuto qualche problema quest’estate a causa del calciomercato.

Infatti, l’ex Verona sembrava ad un passo dall’Atalanta. Una volta saltata la trattativa, si sono raffreddati i rapporti tra giocatore e mister, fino all’ultimo giorno di mercato, quando il Napoli non ha trovato l’intesa per la cessione del cartellino alla Lazio. Ora, però, le cose potrebbero cambiare.

Folorunsho riappare sui social: l’allenamento a Castel Volturno – FOTO

Nei giorni caldi, quando dopo il rinnovo del contratto sembrava dover già dire addio all’azzurro per vestire la maglia dell’Atalanta, Michael Folorunsho cancellò tutte le tracce del Napoli dalla sua pagina Instagram.

Il centrocampista era molto deluso di ciò che stava accadendo. Il mister l’ha praticamente messo fuori progetto, assieme ad altri esuberi come Osimhen e Mario Rui. La società non è riuscita a cedere Folorunsho, che così è rimasto in lista e a disposizione di Antonio Conte. In questi giorni di stop del campionato, le parti hanno dovuto risolvere questo rebus e sembra che si è arrivati ad una conclusione pacifica.

Infatti, dopo settimane, l’ex giocatore dell’Hellas Verona è tornato a pubblicare su Instagram, condividendo una foto dell’allenamento odierno a Castel Volturno. Nelle storie, invece, uno scatto sotto la pioggia, con il pallone tra i piedi. Insomma, sembra che Folorunsho sia reintegrato a pieno nel gruppo e che abbia fatto pace con chi di dovere. Una pedina in più per Antonio Conte, che nell’ultima sfida di campionato non aveva portato il ragazzo classe 1998 in panchina, nonostante non avesse altre opzioni per il centrocampo al di là dei titolari Lobotka e Anguissa.