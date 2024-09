Scozia-Polonia, la partita di Gilmour e McTominay: il messaggio a Conte è chiarissimo

Super partita di Gilmour e McTominay, messaggio chiarissimo ad Antonio Conte: ecco che cos’è successo in Scozia-Polonia

Per la prima giornata di Nations League della Lega A, la Scozia affronta la Polonia. Portogallo e Croazia le altre due sfidanti del gruppo 1. Chiaramente, gli occhi dei tifosi napoletani sono tutti puntati sul match di Glascow e per la prima volta a distanza di anni, non a causa della presenza di Zielinski, regolarmente titolare.

Scott Mc Tominay e Billy Gilmour sono stati schierati da ct Steve Clarke dal primo minuto. I due sono inamovibili nel centrocampo scozzese. E come può essere diversamente. Scott e Billy non hanno avuto modo di allenarsi con la propria nuova squadra, poiché sono partiti subito dopo Napoli-Parma per gli impegni con la nazionale. La prossima settimana torneranno a disposizione di mister Conte per preparare al meglio la trasferta di Cagliari. E per quella data ci si aspetta l’esordio di entrambi.

Scozia-Polonia, in gol Gilmour e McTominay

Ma com’è stata la partita di Gilmour e McTominay? Innanzitutto, va sottolineato che i due giocano in ruoli differenti da quelli che interpreteranno con la maglia azzurra. Il modulo della Scozia è il 4-2-3-1, con Billy presente in mediana. Nel Napoli, giocherebbe nel centrocampo a due come regista. Invece, McTominay è stato posizionato alle spalle dell’attaccante Dykes, come trequartista libero di muoversi e inserirsi. Con Conte svolgerà sicuramente le stesse mansioni, ma partendo da posizione più arretrata poiché sulla trequarti ci saranno già Kvara e Politano o Neres.

La Polonia parte subito con il piede giusto. All’Hampden Park, Szymanski sblocca il punteggio, sfruttando l’esitazione di Gilmour a centrocampo. Successivamente arriva la reazione dei padroni di casa, con McTominay autore di un gol al 23′ sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’ex Manchester United, però, si vede annullare la rete a causa del tocco con il braccio: il VAR non perdona e annulla il pareggio. Sul finale del primo tempo, Lewandowski raddoppia su rigore, spiazzando il portiere avversario dagli undici metri.

Ad inizio secondo tempo, però, cambia un po’ musica. Su un rimpallo in area di rigore arriva di gran corsa Gilmour, che non ci pensa su due volte e lascia partire un destro rasoterra, il quale beffa il portiere avversario. Accorciato il distacco, la Scozia prova con tutte le sue forze a pareggiare l’incontro. Il 2-2 arriva al 76′, con la firma di Scott McTominay, bravo a farsi trovare pronto su un cross basso dalla destra di Ralston. Il numero 4 britannico deve solo spingere in rete con il destro e non fallisce.

Molto positiva la prestazione di Billy, capace di gestire con tranquillità il pallone anche in momenti di pressione, al di là dell’errore scaturito prima della marcatura di Szymanski. La colpa, in effetti, non sembra essere solo dell’ex Brighton. McTominay, invece, dimostra di essere abilissimo in inserimenti e in fase di rifinitura, come punto di riferimento a centrocampo o sulla trequarti. Un messaggio chiarissimo ad Antonio Conte, che può contare su due calciatori già in gran condizione e in grande sintonia, soprattutto tra loro.