Conte, che sorpresa a Castel Volturno! Spunta l’ex bomber: “Grazie per il tuo tempo mister” – FOTO

Antonio Conte ha ricevuto una visita a sorpresa da un ex bomber del Napoli a Castel Volturno: arriva il ringraziamento social

L’arrivo di Antonio Conte ha rigenerato entusiasmo tra i tifosi del Napoli, anche quelli più speciali. Il mercato super fatto da Aurelio De Laurentiis e le due vittorie su Bologna e Parma, hanno fatto rinascere una squadra che lo scorso anno è sembrata allo sbando più totale. E’ bastato ritrovare il successo al Maradona per ritrovare un’accoglienza super da parte dei sostenitori partenopei e non solo.

Sempre più spesso a Castel Volturno, durante gli allenamenti, si sono rivisti volti noti che la maglia del Napoli l’hanno indossata e onorata. Calciatori che hanno amato i colori azzurri e che si sono visti restituire un grande affetto da parte di un popolo unico. Questa sosta per le nazionali è stata l’occasione perfetta per qualche volto noto per fare una visita alla squadra e parlare più da vicino col mister.

Conte accoglie Calaiò a Castel Volturno, il ringraziamento social dell’ex attaccante

Tra i calciatori rimasti maggiormente affezionati alla maglia del Napoli c’è sicuramente Emanuele Calaiò. Il bomber siciliano ha reso Napoli la sua città e da anni ormai la vive quotidianamente. Con i partenopei conta 136 presenze e 44 gol, con una storica promozione in Serie A che gli ha regalato una delle più grandi gioie della sua vita, privata e professionale.

In una storia pubblicata poco fa sul proprio account Instagram personale, Calaiò è ritratto proprio in compagnia di Antonio Conte. I due sono abbracciati e l’ex bomber ha lasciato anche un messaggio di ringraziamento: “Grazie mister per il tempo che mi hai dedicato”. Il tecnico leccese si è dunque concesso a qualche chiacchiera, mostrando sicuramente il lavoro che sta svolgendo in questi giorni.

Il Napoli sta infatti preparando la trasferta di Cagliari prevista per il prossimo 15 settembre, gara fondamentale per mantenere continuità e per presentarsi poi al big match contro la Juventus nelle migliori condizioni. Calaiò avrà dato qualche consiglio anche ai giocatori? Magari a Romelu Lukaku? Non resta che scoprirlo in campo.