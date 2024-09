Mercato Napoli, De Genio punzecchia: “Ecco cosa sarebbe servito”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del mercato del Napoli, soffermandosi su quelle che sono state le scelte del direttore sportivo Giovanni Manna.

Il mercato del Napoli si concluso in queste ore con la cessione di Victor Osimhen che dovrebbe diventare ufficiale proprio in queste ore. Una sessione estiva che ha visto gli azzurri essere protagonisti indiscussi con gli arrivi importanti di Lukaku, David Neres, McTominay, Gilmour ed ancora quelli di inizio sessione di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

Gran lavoro di Giovanni Manna che è riuscito a mettere in piedi una sessione di mercato improntante pur dovendo convivere con la mancata cessione di Victor Osimhen che, a detta dello stesso direttore sportivo, avrebbe dovuto finanziare proprio il mercato azzurro.

Mercato Napoli, Del Genio non ha dubbio: la sentenza sul mercato

A dare un’analisi della situazione ci ha pensato il giornalista Paolo Del Genio, che ha cosi lanciato un messaggio per quello che riguarda la scelte da parte del club: “Il mercato del Napoli ha portato diversi centrocampisti centrali e tanti esterni d’attacco. In difesa non siamo così pieni e c’è qualche giocatore che non è top nelle idee di Conte”, ha detto Del Genio.

Ancora, Del Genio si è soffermato su quelli che sono stati i colpi mancati per il Napoli: “Gosens e Bellanova? Sarebbe stato il caso di prendere anche uno alla Zappacosta, o anche lo stesso Bellanova. Bisognava prendere questi giocatori che sanno chiudere bene l’azione”, ha ancora detto Del Genio.