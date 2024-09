Mario Rui rifiuta un’altra offerta dalla Turchia: qual è il suo obiettivo

Il futuro di Mario Rui resta il bilico, il calciomercato è ancora aperto in alcuni paesi ma il terzino rifiuta ogni proposta, svelata la sua intenzione.

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da alcuni giorni, ma non tutti i calciatori dei vari club sono riusciti a trovare una sistemazione adeguata. Anche il Napoli è rimasto bloccato su alcune uscite, con addirittura un calciatore rimasto fuori dalle liste della Serie A.

Dopo la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, solo Mario Rui è rimasto ai margini della rosa azzurra. Il portoghese ha ricevuto ben sette offerte in questa sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate. L’ultima proveniente dall’Istanbul Basaksheir, club turco. Il terzino mancino, infatti, aveva un’idea ben chiara in mente: tornare in Portogallo, ma in particolare per giocare con due club lusitani.

Calciomercato Napoli, Mario Rui voleva trasferirsi al Benfica o allo Sporting Lisbona

A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Ieri sera Mario Rui ha avuto un’altra offerta dalla Turchia, ma così come ha fatto in passato continua a dire di no. Sono sei o sette le squadre che Mario Rui ha rifiutato e uno che ha rifiutato la Ligue 1 non accetterebbe mai la Turchia. Lui voleva una tra Sporting e Benfica, ma non sono arrivate proposte dal Portogallo. I turchi sono stati furbi nel posticipare la chiusura del mercato per andare dai grandi club e cogliere della grandi occasione.

Insomma, Mario Rui voleva trasferirsi a Lisbona, ma né Sporting né Benfica hanno avanzato proposte per il calciatore, che ha così preferito restare al Napoli da fuori rosa, piuttosto che trasferirsi in club di non suo gradimento.

Il portoghese è attualmente l’unico calciatore del Napoli rimasto fuori dalla lista Serie A e quindi a tutti gli effetti fuori dalla rosa dei calciatori utilizzabili da Antonio Conte. Se non dovesse accettare proposte dai mercato ancora aperti, come ad esempio quello turco, il terzino dovrà aspettare quanto meno la sessione di calciomercato invernale per trovare una nuova sistemazione, ma è tutto da verificare che arrivino offerte per lui, soprattutto provenienti da formazioni che non l’hanno preso in considerazione in questa estate.

A gennaio, comunque, altri tre calciatori del Napoli proveranno a trovare un’altra sistemazione. Si tratta di Zerbin, Folorunsgo e Ngonge. Tutti e tre sono rimasti in azzurro per motivi diversi, ma la sensazione è che non siano in cima alla lista delle preferenze di Antonio Conte e pertanto si possono già considerare in partenza in vista del mercato di gennaio.