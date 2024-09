Caso Neres, splendido gesto dopo la rapina: “Questa è la vera Napoli”

David Neres ancora protagonista dopo la rapina subita: splendido gesto che ha coinvolto l’attaccante del Napoli

Sono stati giorni complicati quelli di David Neres dal suo arrivo a Napoli. Se sul campo il brasiliano ha già mostrato a tutti le sue qualità con 2 assist in neanche 30 minuti di partite giocate con Bologna e Parma, fuori dal terreno di gioco il calciatore è diventato sfortunato protagonista di un terribile episodio.

Come ormai tutti sanno, al termine della sfida con il Parma, il neo acquisto del Napoli ha subito una rapina. Uscito dallo stadio Maradona e raggiunta via Nino Bixio, due motorini si sono accostati al van fittato per tornare in albergo. A quel punto uno dei malviventi ha spaccato il vetro della macchina e puntato la pistola contro il calciatore, in compagnia della sua famiglia, per rubargli l’orologio da circa 100mila euro.

Neres, dopo la rapina lo splendido gesto: consegnato un nuovo orologio al calciatore

Attimi di panico e calciatore sotto choc. La compagna ha avvisato i tifosi sui social, scusandosi di non aver potuto fare foto con loro, ma il momento era chiaramente delicato. Sono seguite testimonianze, ipotesi investigative su presunte talpe che avrebbero fornito informazioni e dichiarazioni alla polizia anche da parte dello stesso giocatore proprio nelle scorse ore.

In una città come Napoli, però, c’è spazio anche per tanta bontà e umanità. Venuti a conoscenza dell’accaduto, Maurizio e Alessandro Marinella, hanno deciso di far recapitare un nuovo orologio al giocatore, con accanto una lettera. E’ proprio Maurizio che ha parlato al Mattino, volendo dichiarare tutta la sua vicinanza a Neres.

L’imprenditore ha infatti affermato: “Napoli non è solo questo. Vogliamo esprimerti il nostro profondo dispiacere per quanto ti è accaduto”. Per poi aggiungere: “Ci siamo rimasti molto male, quando senti certe cose ti demoralizzi. Napoli si sta riprendendo come città anche a livello planetario e ad agosto ho potuto vedere con i miei stessi occhi il boom turistico”.

Infine ha concluso: “Se lo vedessi per strada gli racconterei che Napoli non è solamente questo, ma anche storia, cultura, bellezza, calore e accoglienza. Quello che è accaduto non mi rappresenta e quindi abbiamo pensato di regalargli questo orologio per dirgli che Napoli non è quella che ha conosciuto fin qui”.