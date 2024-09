Rinnovo in arrivo, le cifre sono stellari: svolta tra Manna e l’agente

Rinnovo stellare in vista per il Napoli, le cifre sono super: svolta nell’accordo tra Manna e l’agente del giocatore

Sono stati giorni caldissimi quelli vissuti in casa Napoli con la conclusione del calciomercato. Gli azzurri hanno chiuso gli affari Lukaku, McTominay e Gilmour nelle ultime ore della campagna acquisti, con l’ex Brighton arrivato praticamente al gong. Un rush finale che ha permesso ad Antonio Conte di avere la squadra che aveva chiesto e di prepararsi all’assalto al quarto posto.

L’obiettivo Champions è fondamentale e in vista della ripresa dopo la sosta la squadra dovrà lavorare al massimo. Sarà cruciale imparare a conoscere i nuovi compagni e i meccanismi del tecnico leccese, che ha riportato vitalità e gioia in un gruppo che sembrava ormai spento. E se con Osimhen sembrava essersi chiuso anche l’ultimo tassello dedicato al mercato, per Giovanni Manna non sarà così.

Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo: spuntano le cifre dell’accordo

Il direttore sportivo del Napoli, infatti, dovrà lavorare intensamente sui contratti dei giocatori già presenti in rosa. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della situazione legata ad Alex Meret, ma a tenere ancora di più in ballo in casa azzurra è chiaramente il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, stella assoluta della squadra, si è trovato immediatamente a suo agio con Conte, ma il rinnovo di contratto non è ancora arrivato.

La società stava attendendo la fine ufficiale del calciomercato per potersi occupare delle situazioni già ben più note. Il prolungamento di Kvara, infatti, è un tema discusso ormai da mesi e in estate sono state respinte anche le offerte del Paris Saint Germain per trattenerlo in rosa. Per Conte è un intoccabile e il 77 sta già rispondendo sul campo con prestazioni di livello.

La palla, dunque, passa ora al direttore sportivo Giovanni Manna e all’agente del calciatore Mamuka Jugeli, i quali dovranno discutere delle cifre. L’addio di Osimhen, in questo senso, da un assist importante alla società, che potrà investire per Kvara i soldi risparmiati dall’ingaggio del nigeriano. Dai quasi 2 milioni percepiti oggi, l’esterno del Napoli potrebbe arrivare a guadagnare fino a 5 milioni più bonus.

L’entourage del giocatore spinge per arrivare a 8 e a quel punto la società potrebbe fare uno sforzo e arrivare a 6, trovando un punto di incontro. Altra chiave, poi, sarà l’eventuale inserimento di una clausola rescissoria, diventata l’ago della bilancia nella telenovela Osimhen. Le prossime settimane saranno dunque cruciali, con l’obiettivo di trattenere Kvaratskhelia fino al 2029 in maglia azzurra.