Lukaku instancabile, a Castel Volturno mentre i compagni riposano: la volontà del belga

Romelu Lukaku resta a Castel Volturno mentre i compagni riposano: ecco cosa ha fatto il nuovo attaccante del Napoli

E’ già pazzo di Napoli e lo dimostra sul campo. Romelu Lukaku è stato travolto dall’amore dei tifosi sin dal suo arrivo in città e anche al momento del suo ingresso in campo al Maradona è stato accolto da un boato che lo ha senz’altro caricato. Il belga ha voluto immediatamente ricambiare tutto l’affetto ricevuto, con il gol che ha riaperto la partita contro il Parma e dato il via alla rimonta finale.

Nel post partita Antonio Conte ha dichiarato che il suo attaccante gli aveva garantito 30 minuti di autonomia, persino troppi secondo il tecnico leccese, ed invece Big Rom è stato in campo quasi per 45, praticamente un tempo. Nonostante soli due allenamenti a Castel Volturno, il centravanti si è sacrificato e ha retto perfettamente, mostrando anche una forma fisica migliore di ogni aspettativa.

Lukaku resta a Castel Volturno: il bel gesto del centravanti

A fine partita è rimasto in campo per una classica sgambata, per mantenere alto il ritmo e non perdere la condizione migliore. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato seguito nelle ore successive da un altro episodio che non può essere di certo passato inosservato. Lukaku, infatti, non ha solamente chiesto di non essere convocato con il Belgio per restare con Conte, ma si è spinto anche oltre.

Dopo essersi goduto la domenica di riposo in compagnia di Dries Mertens sul Golfo di Napoli, l’attaccante ha deciso che il tempo di riposare era finito. Mentre i suoi compagni rientreranno in allenamento nella giornata di domani, mercoledì, lui già lunedì è risceso in campo a Castel Volturno per proseguire gli allenamenti personalizzati con lo staff di Conte e per migliorare ulteriormente la sua condizione fisica.

Il belga ha quindi già mostrato un enorme attaccamento alla maglia azzurra, rinunciando ad ogni possibile distrazione pur di essere pronto nel migliore dei monti per la trasferta di Cagliari. Big Rom, infatti, vuole conquistarsi una maglia da titolare contro i rossoblu per la sfida del prossimo 15 settembre e ha 2 settimane scarse a disposizione per farlo.

Con ritmi così elevati e una dedizione simile, non ci sono dubbi che Lukaku possa farcela, così da permettere a Conte di poterlo sfruttare come solo lui sa fare. I tifosi sono già in trepidante attesa di vedere nuovamente il centravanti in campo, speranzosi che possa ancora una volta trascinare il Napoli alla vittoria.